U zalivu danas tri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U luci Kotor danas su tri broda.

Iz Dubrovnika je jutros uplovio Marella Explorer2 sa 1,76 hiljada putnika i 750 članova posade. Za Ravenu će isploviti u 18 sati, prenosi Radio Kotor.

Prema najavama iz Luke Kotor, u deset sati je iz Splita trebalo da uplovi brod Le Boungaiville kompanije Le Ponant. Na njemu su 143 putnika i 117 članova posade. Isploviće večeras u 20 sati, a sljedeća luka je Dubrovnik.

Jedrenjak Wind Surf će u 14 sati uploviti iz luke Krf sa 300 putnika i 209 članova posade. Na vezu će biti večeras do 23 sata kada će isploviti za Dubrovnik.

