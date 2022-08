U Ulcinju 34,05 hiljada prijavljenih turista

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – U Ulcinju danas, prema podacima lokalne Turističke organizacije (TO), odmara 34,05 hiljada turista.

“Ovaj broj gostiju predstavlja procjenu, odnosno broj registrovanih gostiju u hotelima, kampovima, odmaralištima i procijenjen broj gostiju u privatnom smještaju”, poručili su iz TO Ulcinj.

U najjužnijoj crnogorskoj opštini većina turista, odnosno njih 33,67 hiljada, su stranci, prenosi portal RTCG.

Podaci pokazuju da su najbrojniji strani gosti u privatnom smještaju, gdje boravi 2,69 hiljada, u hotelima 6,41 hiljada, u kampovima 590, dok je u odmaralištima 182 turista.

Ove brojke, međutim, nijesu realne, jer je broj turista, iako je posljednjih dana opao, i dalje veći od zvanične statistike.

