U srijedu počinje isplata dividende

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Isplata dividende akcionarima Jugopetrola počeće u srijedu preko mreže filijala Erste banke.

Ukupan bruto iznos dividende koja se isplaćuje akcionarima iznosi 6,52 miliona EUR.

Bruto iznos dividende po akciji je 1,4 EUR. Neto iznos dividende po akciji za rezidente je 1,19 EUR.

Odluka o isplati dividende donijeta je na redovnoj Skupštini akcionara na početkom juna.

Obaveza akcionara pojedinaca je da prilože važeći identifikacioni dokument.

Akcionari preduzeća treba da nalog za isplatu dostave banci na memorandumu kompanije i u formi koja je dostupna na sajtu banke www.erstebank.me, u mreži njenih filijala i na zahtjev putem mejlova [email protected] i [email protected].

Pravo na dividendu imaju akcionari koji su upisani u spisak akcionara Jugopetrola kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja odluke o isplati dividende, 7. jun.

