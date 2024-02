U srijedu o podršci kroz IPARD program

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konferencija povodom promocije IPARD III programa i najave prvog IPARD javnog poziva za Mjeru 7 – Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, podmjera podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma, biće održana u srijedu.

Konferencija koju organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, biće održana u prostorijama Šahović Company u Tuzima.

Na događaju će govoriti resorni ministar, Vladimir Joković, ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, a svoje iskustvo kao korisnik sredstava podrške IPARD II programa prenijeće domaćin i predstavnik Šahović Company.

„Nakon zvanične konferencije uslijediće informativna kampanja, koja će početi radionicom za konsultantske kuće u staroj zgradi Vlade, nakon čega će se organizovati radionice u svim crnogorskim opštinama po rasporedu koji je istaknut na zvaničnom sajtu Ministarstva i IPARD programa“, navodi se u saopštenju.

Detalnije o radionicama nalazi se na linku https://www.gov.me/clanak/plan-informativnih-radionica-po-opstinama-tokom-promocije-prvog-javnog-poziva-za-mjeru-7-diverzifikacija-gazdinstava-i-razvoj-poslovanja-podmjera-71-podrska-investicijama-za-razvoj-ruralno

Javni poziv za mjeru Mjeru 7 trajaće 60 dana i biće objavljen krajem februara.

Podržavaće se investicije u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje komplementarnih ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja, objekata za pripremanje hrane, pića i napitaka, uređenje turističke infrastrukture, prateće rekreativne aktivnosti, izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja i/ili nabavka opreme za obnovljive izvore energije i nabavka opreme i uređaja za tretman otpada i otpadnih voda.

Kroz novi javni poziv zainteresovani aplikanti mogu konkurisati sa projektima čiji prihvatljivi troškovi iznose od deset hiljada EUR do 200 hiljada EUR.

