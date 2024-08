U SNP-u ponosni na usvojene izmjene Zakona o radu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) je izmjenama Zakona o radu pronašla optimalni model koji uključuje interese i radnika i poslodavaca, saopštio je poslanik te stranke, Bogdan Božović.

On je na konferenciji za novinare u Skupštini kazao da su u toj stranci veoma ponosni što su usvojene izmjene Zakona o radu i to uz glasove opozicije i vlasti.

“Ugovor na određeni vremenski period trajaće 24 mjeseca, umjesto dosadašnjih 36. To je bila etička, duboko moralna odluka koja pokazuje da su nam interesi i položaj radnika u centru politike”, naveo je Božović.

On je rekao da su pronašli neki optimalni model, koji uključuje interese poslodavca i kako bi izbjegli neke negativne efekte odnosno da neko ostane bez posla.

“Cilj nam je da naše društvo bude takvo da se vrednuje rad radnika i da budemo prepoznati kao društvo koje podržava, a ne eksploatiše”, dodao je Božović.

On je objasnio da je to dio tradicionalnog djelovanja SNP-a u Skupštini, kao i da je to partija socijalne pravde koja je uputila brojne predloge, koji su usvojeni, kao što je zakon kojim se zabranjuje da se ženama tokom porodiljskog i trudničkog odsustva daje otkaz.

“SNP je pokazala da se može boriti za prava radnika i pobijediti u toj borbi”, dodao je Božović.

Poslanica SNP-a, Slađana Kaluđerović, saopštila je da će usvojene izmjene i dopune Zakona o radu doprinijeti boljim uslovima rada i kvalitetu života zaposlenih.

„Uspjeli smo da maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme skratimo sa 36 mjeseci na 24 mjeseca, što je veliki korak ka zaštiti radničkih prava i stvaranju stabilnijih uslova rada“, rekla je Kaluđerović.

Ona je dodala da je jedan od ključnih razloga borbe za usvajanje predloženih izmjena bilo to što stari zakon nije bio pravedan prema ženama, naročito kada je u pitanju planiranje porodice.

„Zato smo odlučili da im na ovaj način pružimo veću sigurnost, omogućavajući im da planiraju svoje karijere i živote bez stalnog straha od neizvjesnosti“, navela je Kaluđerović.

Ona je poručila da su usvojene izmjene veliki korak ka stvaranju pravednijeg i ravnopravnijeg tržišta rada.

„Društvo ne može napredovati ako se temelji na eksploataciji i nepravdi. Zato smo morali da preduzmemo nešto u cilju direktnog uticaja na stvaranje društva koje cijeni pravdu i ravnopravnost“, rekla je Kaluđerović.

Ona je dodala da u SNP-u vjeruju da će skraćivanje perioda ugovora o radu na određeno vrijeme podstaći poslodavce da se više trude oko zaposlenih, fokusiraju se da ih zadrže, pruže bolje uslove rada i veću sigurnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS