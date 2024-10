U septembru zabilježen najniži nivo inflacije u posljednjih nekoliko godina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U septembru je zabilježen najniži nivo inflacije u posljednjih nekoliko godina, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj i dodao da je akcija Limitirane cijene uticala na stabilizaciju cijena osnovnih životnih namirnica.

Gjeloshaj je naveo da je u septembru zabilježen pad ukupne godišnje stope inflacije na jedan odsto što je najniži nivo u posljednjih nekoliko godina.

“Prema podacima Monstata, mjesečna stopa inflacije za septembar je – 0,4 odsto, što znači da su i cijene u odnosu na avgust niže 0,4 odsto. Zabilježen je pad cijena u grupi proizvoda hrana i bezalkoholna pića u iznosu od – 1,7 odsto, to jest stopa inflacije je u odnosu na ove proizvode negativna”, rekao je Gjeloshaj.

Prema njegovim riječima, sasvim je izvjesno da je akcija Limitirane cijene 44. Vlade uticala na stabilizaciju cijena osnovnih životnih namirnica, posebno imajući u vidu sveobuhvatnost akcije kao i činjenicu da se ona odnosi na veletrgovine kao i maloprodajne lance.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja će nastaviti da u kontinuitetu prati cijene osnovnih životnih namirnica prema utvrđenoj metodologiji i shodno tome predlaže mjere u cilju zaštite standarda građana”, zaključio je Gjeloshaj.

