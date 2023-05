U prva četiri mjeseca suficit 113,2 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prva četiri mjeseca je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 113,2 miliona EUR, ili 1,8 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su najnoviji podaci Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su saopštili da je budžetski suficit u aprilu iznosio 49,6 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta su u periodu januar – april iznosili 797,4 miliona EUR ili 12,9 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 117,6 miliona ili 17,3 odsto u odnosu na planirane.

U odnosu na uporedni period prošle godine, veći su 202,4 miliona EUR ili 34 odsto.

„U posmatranom periodu zabilježen je rast gotovo svih kategorija prihoda budžeta. Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod ostalih prihoda, prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i donacija i transfera“, navodi se izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-april.

Prihodi po osnovu PDV-a do kraja aprila naplaćeni su u iznosu od 301,3 miliona EUR, što je 28,7 miliona ili 10,5 odsto više u odnosu na planirane i 56,4 miliona ili 23 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prihodi po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćeni su u iznosu od 119,9 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane 25,5 miliona ili 27 odsto, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 49,9 miliona ili 71,3 odsto.

„Značajan rast ove kategorije prihoda u odnosu na prethodnu godinu rezultat je prevashodno rasta ekonomske aktivnosti i ostvarenih rezulata preduzeća u prethodnoj godini, poboljšanja poreske discipline, kao i implementacije progresivne stope oporezivanja dobiti“, objašnjeno je u dokumentu Ministarstva.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 47,9 miliona EUR, što je 7,1 milion ili 17,5 odsto više u odnosu na planirane, dok su u odnosu na posmatrani period prethodne godine veći 41,4 miliona.

„U okviru ove kategorije prihoda, najznačajniji priliv ostvaren je usljed prenosa sredstava naplaćenih u okviru impelmetacije projekta ekonomskog državljanstva, u iznosu od 34 miliona EUR, što je na nivou plana ostvarenja ove kategorije prihoda u dosadašnjem periodu, dok se veće ostvarenje prihoda bilježi po osnovu prihoda od kapitala i naplaćenih novčanih kazni“, navodi se u dokumentu.

Kategorija doprinosa nastavlja kontinuirani rast za obavezno socijalno osiguranje i u aprilu, i ostvareni su na nivou od 147,4 miliona EUR, što je 20,3 miliona ili 16 odsto više u odnosu na planirane, odnosno 26 miliona ili 21,4 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine.

Bolja naplata kategorije doprinosa rezultat je efekata implementacije Zakona o reprogamu poreskog potraživanja, ali i uvećane osnove za obračun doprinosa usljed povećanja koeficijenata za zarade zaposlenih u javnom sektoru.

U navedenom periodu, značajan rast ostvaren je i kod kategorije donacije i transferi, koji su ostvareni u iznosu od 38,3 miliona EUR, što je u odnosu na plan veće 22,1 milion i 29,2 miliona u odnosu na uporedni period prošle godine.

„Rast navedene kategorije prevashodno je rezultat izvršene uplate sredstava od Evropske unije (EU) po osnovu direktne budžetske podrške za energetsku efikasnost. Navedena sredstva, shodno finansijskom sporazumu, predstavljaju nenamjenska sredstva koja se mogu koristiti za finansiranje budžeskih potreba“, navodi se u dokumentu.

Prihodi od akciza bilježe rast usljed prestanka implementacije odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Osim toga, značajan doprinos rastu akciza zabilježen je u aprilu kod akcize na duvan i duvanske proizvode, i to u iznosu 8,3 miliona EUR, što je 3,5 miliona ili 73,1 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

U periodu januar – april ostvareni prihodi od akciza iznosili su 82,5 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane 7,3 miliona ili 9,8 odsto, odnosno 6,5 miliona ili 8,6 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Prihodi budžeta su u aprilu iznosili su 255 miliona EUR, što je 57,8 miliona ili 29,3 odsto više u odnosu na plan, odnosno 75,4 miliona ili 42 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Izdaci budžeta su za period januar-april ove godine iznosili 684,2 miliona EUR ili 11,1 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su 105,3 miliona ili 13,3 odsto, dok su u odnosu na isti prošlogodišnji period veći 43,3 miliona ili 6,8 odsto.

U strukturi ukupne potrošnje, izdaci tekućeg budžeta iznosili su 660,5 miliona EUR, što je 54 miliona ili 7,6 odsto manje u odnosu na plan, dok je kapitalni budžet u periodu januar – april realizovan u ukupnom iznosu od 20 miliona EUR, što je na nivou od 32 odsto realizacije plana.

Rashodi su u aprilu iznosili 205,4 miliona EUR i manji su u odnosu na plan 9,6 miliona ili 4,5 odsto, dok su veći 3,1 milion ili 1,5 odsto u odnosu na april prošle godine.

