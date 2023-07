U pripremi sporazum o saradnji UPC i Pošte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave prihoda i carina (UPC) i Pošte Crne Gore pripremaju odredbe sporazuma o njihovoj saradnji, sa posebnim osvrtom na elektronsku razmjenu podataka prije prispjeća pošiljki.

Predstavnici UPC i Pošte na operativnoj radionici u Kolašinu zajedno pripremaju odredbe sporazuma kojim će se bliže urediti saradnja i način razmjene informacija.

„Cilj je efikasnije sprovođenje carinskih formalnosti i bezbjedniji protok poštanskih pošiljki“, navodi se u saopštenju UPC.

Operativna radionica za izradu sporazuma o saradnji traje od srijede do danas u Kolašinu, a biće predstavljena i carinska pojednostavljenja za Poštu.

„Radi se o modernom sporazumu na osnovu principa i smjernica Svjetske carinske organizacije i Svjetskog poštanskog saveza“, precizira se u saopštenju.

Predstavnicima Pošte će biti prezentovana pojednostavljenja u carinskom postupku, kao i benefiti koje mogu imati, ukoliko ispune sve propisane uslove.

Radionicu organizuje Njemačka razvojna agencija (GIZ), koja je za ovu namjenu angažovala eksperta iz slovenačke Finansijske uprave, Barbaru Gregorič.

