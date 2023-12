U ponedjeljak sastanak privrednika sa Spajićem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sastanak privrednika sa premijerom Milojkom Spajićem i saradnicima biće održan u ponedjeljak u prostorijama Privredne komore (PKCG).

“Ovo je tradicionalni sastanak privrednika sa predsjednikom Vlade i ministrima, tokom kojeg će se razgovarati o aktuelnoj ekonomskoj situaciji, izazovima koji nas očekuju, te mogućnostima za unapređenje poslovnog ambijenta”, saopšteno je iz PKCG.

Sastanku će prisustvovati potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeljoshaj, kao i ministri finansija, saobraćaja i pomorstva i prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Novica Vuković, Filip Radulović i Janko Odović.

Sastanku će prisustvovati i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, ministar energetike i rudarstva Saša Mujović, ministar turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera Vladimir Martinović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković i ministar javne uprave Marash Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS