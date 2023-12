U ponedjeljak Podgorica Investment Forum

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica Investment Forum, treći po redu, održaće se u ponedjeljak u hotelu Hilton.

Događaj se, kako je saopšteno iz Glavnog grada, organizuje sa ciljem prezentacije i promocije investicionog ambijenta Podgorice, kao i mogućnosti za ulaganje i privlačenje potencijalnih domaćih i stranih investicija.

“Ove godine obuhvatiće više različitih tema sa fokusom na investicione potencijale Podgorice i Crne Gore i održivog biznis okruženja, u okviru dva panela”, navodi se u saopštenju.

Forum će otvoriti gradonačelnica Podgorice Olivera Injac.

