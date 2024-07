U Podgorici boravi 2,25 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Podgorici, prema posljednjem presjeku brojnog stanja gostiju, boravi 2,25 hiljada turista, što je 18 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštio je direktor Turističke organizacije Podgorice, Dragan Grnović.

“Prema zvaničnim podacima Monstata, Podgoricu je od početka godine do kraja maja posjetilo 62,24 hiljade gostiju, što je pet odsto više u odnosu na isti period prošle godine”, saopštio je Grnović agenciji Media Birou.

Kako je kazao Grnović, Podgorica je ostvarila 115,62 hiljade noćenja što je jedan odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Pored tradicionalnih gostiju koji u glavni grad Crne Gore dolaze iz regiona, tu su i gosti iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Rusije, Kine, Turske i Izraela.

“U posljednje vrijeme primjećujemo povratak zapadno – evropskih turista, od kojih su najdominantniji gosti iz Njemačke”, rekao je Grnović.

Podgorica kao glavni grad i glavni administrativni centar nema izraženu sezonalnost i kao takva popunjena je tokom cijele godine. Turistička organizacija Podgorice, kako je kazao Grnović, zajedno sa gradskim službama preduzima niz aktivnosti u cilju pripreme ljetnje turističke sezone.

“Turisti koji nas posjete uglavnom biraju okolinu grada i to najviše rutu Krug oko Korita, veoma je popularno Rikavačko i Bukumirsko jezero. Tu je i nezaobilazan Nacionalni park Skadarsko jezero koji se nalazi u blizini grada, kao i arheološka nalazišta Duklja i Medun. A za sve one koji žele da osjete duh starog grada tu je Stara varoš i most na Ribnici. Veliko interesovanje vlada i za vjersku i izletničku ponudu, kao i za eno i gastro ponudu gdje bih istakao najveći vinogradarski posjed u jednoj cjelini, kompanije Plantaže i njihov impresivni vinski podrum Šipčanik koji uvijek zavrijedi veliku pažnju, kao i veliki broj malih butik vinarija za kojima vlada sve veće interesovanje u posljednje vrijeme”, rekao je Grnović.

Turistička organizacija Podgorice nastoji da animira sve posjetioce grada i sugrađane kako bi u što većem broju posjetili gradske plaže. Ove godine su aktivna tri gradska kupališta, kazao je Grnović.

“Na plaži Sastavci i plaži Galeb već imamo ugostiteljske objekte, a kroz uređenje tih plaža, odnosno kroz postavljanje urbanog plažnog mobilijara želimo da stvorimo pretpostavke da se ljetnja sezona može kvalitetno i sadržajno odvijati i u Podgorici”, poručio je Grnović.

Kvalitetnu ponudu tokom ljetnih mjeseci nude i hotelijeri, te se Podgorica osim kao administrativni centar, sve više pozicionira i kao turistička destinacija.

Generalna menadžerka hotela CUE Podgorica, Slavica Stojković, kazala je da u proteklih par godina može da se primijeti porast broja posjetilaca njihovom hotelu i Podgorici ne samo tokom ljetne sezone, već tokom cijele godine.

“Turiste privlači centralna lokacija Podgorice koja je tako pozicionirana da imaju pristup i moru i planini u relativno kratkom vremenskom roku. Mi nastojimo da Podgoricu kao destinaciju učinimo što privlačnijom za turiste i radimo šta god je u našoj moći. Već osam godina organizujemo Summer Jam festival koji je prepoznat na kulturnoj mapi grada i podržan je od strane Glavnog grada i tako nastojimo da privučemo što veći broj gostiju iz regiona kao primarnog tržišta Podgorice i našeg hotela”, rekla je Stojković.

Dobru posjećenost bilježe i podgorički restorani.

Vlasnik restorana Laterna, Slobodan Bataković, kazao je da im priličan broj gostiju dolazi od turističkih agencija, vrlo dobro se kotiraju na sajtovima koji turisti prate i imaju dosta individualnih posjeta, ali i grupe turista koje dogovaraju sa stranim turističkim agencijama.

“Sarađujemo sa turističkim agencijama iz Italije, Švajcarske, Albanije, ali i naravno sa našom Turističkom organizacijom Podgorica. Imamo tijesnu saradnju i oni dovode svoje goste ovdje zato što su im tu blizu i Sahat kula i Sastavci, u centru smo starog grada Podgorice – Staroj varoši,” naveo je Bataković.

Kulturne, sportske i muzičke manifestacije svakako predstavljaju jako bitan segment kada je posrijedi turistička ponuda Podgorice. Prema riječima direktora Turističke organizacije Podgorice, to je jedan od segmenata kojem ta Organizacija pridaje veliki značaja, kako bi animirala što više posjetilaca a ujedno obradovala i lokalno stanovništvo.

“Realizacija manifestacija koje smo organizovali u prethodnom periodu naišla je na pozitivne reakcije i naših sugrađana i brojnih turista. Proljećni Pazar i Craft Fest Montenegro su samo neke od njih, a spomenuo bih i aktivnosti Sekretarijata za kulturu kroz manifestaciju Podgoričko kulturno ljeto, ali i dobre inicijative turističke privrede kroz manifestacije kao što su Summer Jam, Tuborg i Somersby Street. Tu su i nezaobilazne inicijative i programi ugostiteljskih objekata na gradskim plažama za koje smatramo da unaprjeđuju turističku ponudu i doprinose razvoju turizma, pogotovo u ljetnim mjesecima”, zaključio je Grnović.

