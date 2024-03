U petak Sajam sezonskog zapošljavanja u Titvu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Opština Tivat i Biznis info centar, u saradnji sa najvećim platformama za zapošljavanje, Zaposli.me i Prekoveze.me, organizovaće u petak Sajam sezonskog zapošljavanja u hotelu Palma.

Vrata sajma biće otvorena od deset do 14 sati za sve koji su u potrazi za sezonskim poslom.

U ponudi će se naći preko 150 radnih pozicija kod renomiranih poslodavaca, kao što su hoteli Chedi, Mamula Island i Regent Porto Montenegro, zatim Luštica Development, preduzeća Una i Voli Trade, Hotel La Fleur, ali i lokalni ugostitelji.

“Predstojeći Dan otvorenih vrata predstavlja idealnu priliku za sticanje novog radnog i životnog iskustva, kroz sezonsko zaposlenje u turizmu i ugostiteljstvu, u podsticajnom okruženju”, naveli su iz Sekretarijata za privredu Opštine Tivat.

Kako su dodali, posjetioci sajma biće u prilici da se upoznaju i na licu mjesta razgovaraju sa potencijalnim poslodavcima, pa se svim zainteresovanima savjetuje da ponesu sa sobom više primjeraka CV-ja.

“Napominjemo da većina poslodavaca obezbjeđuje ili pokriva troškove smještaja tokom trajanja radnog angažmana, zato pozivamo i kandidate koji nijesu iz Tivta da posjete sajam u petak”, zaključili su iz Sekretarijata.

