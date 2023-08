U osnovna sredstva prošle godine investirano 820 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u prošloj godini su iznosile 820 milion EUR, što je 7,7 odsto više u odnosu na 2021, pokazali su preliminarni podaci Monstata.

Statističari su naveli da su u ukupnim ostvarenim investicijama u prošloj godini, najveće učešće imale one u nova osnovna sredstva, 93,4 odsto.

„Investicije u polovna osnovna sredstva učestvovale su 2,8 odsto u ukupnim, dok su investicije u intelektualnu svojinu učestvovale sa 3,8 odsto“, navodi se u saopštenju.

Učešće građevinskih radova u investicijama iznosilo je 51,2 odsto, opreme 43 odsto, dok se na ostalo odnosilo 5,8 odsto.

