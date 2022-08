U Nikšiću 15 poslodavaca ima više od 100 zaposlenih

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – U Nikšiću, nekadašnjem industrijskom gigantu, sada postoji 15 poslodavaca koji imaju više od 100 radnika, pokazala je analiza predatih finansijskih izvještaja za prošlu godinu koja se odnosi na preduzeća čije je sjedište u tom gradu.

Među tih 15 su, između ostalih, jedna osnovna škola, dvije firme za obezbjeđenje, Komunalno, Vodovod i dvije kompanije koje prestaju sa radom, pišu Vijesti.

Krajem 80-ih godina samo u nikšićkoj proizvodnoj industriji je radilo 18 hiljada radnika, od čega u Željezari oko 7,5 hiljada. Sada, nakon 30 godina tranzicije, u proizvodnim kompanijama u tom gradu radi oko hiljadu radnika, a uskoro i manje ako Željezara ne nastavi rad.

Prema tim podacima, najveći poslodavac u Nikšiću je Elektroprivreda sa 975 radnika, što se odnosi na ukupan broj zaposlenih, a ne samo na one čije je radno mjesto u gradu pod Trebjesom. Druga po veličini kompanija je Guardian World koja ima 347 zaposlenih i bavi se obezbjeđenjem, dok je na trećem mjestu Ramel sa 293 radnika. Ta firma se bavi postavljanjem elektroinstalacija.

Na četvrtom mjestu je Željezara Tosčelik koje je na kraju prošle godine imala 262 radnika. Njen vlasnik Tosyali grupa najavila je da će od 1. septembra sa svim radnicima raskinuti ugovor o radu.

Pregovori o prodaji fabrike nikšićkom biznismenu Miodragu Daki Davidoviću su, kako sada stvari stoje propali, a u ponedjeljak bi mogli početi pregovori u kojima bi zainteresovani kupci mogli biti Vlada i Elektroprivreda.

Pivara Trebjes, sa 220 zaposlenih, peti je po veličini poslodavac u Nikšiću, a slijede Vodovod i kanalizacija sa 196, firma za obezbjeđenje Vector System sa 185, Komunalno sa 173 i Mesna industrija „Goranović“ sa 171 radnikom. Na desetom mjestu je građevinska firma Mehanizacija i programat, sa 156 radnika, zatim firma za prodaju obuće Uno – NK sa 150, preduzeće za izradu građevinske stolarije VHM Solutions sa 130, Uniprom sa 113, Bumech sa 110 radnika i Osnovna škola “Mileva Lajović – Lalatović“ sa 100 zaposlenih.

Značajan broj radnika iz firmi za obezbjeđenje nije samo iz Nikšića, već i iz drugih gradova gdje imaju poslove. Takođe, firma Uno – NK ima prodavnice obuće širom Crne Gore, a većina radnika Uniproma, koji je samo registrovan u Nikšiću, radila je ili možda još radi u Kombinatu aluminijuma u Podgorici. Filijala poljske firme Bumech, angažovane za iskopavanje rude boksita, u aprilu je prestala sa radom.

Prema podacima Monstata u Nikšiću je u junu radilo 16,55 hiljada radnika, čija je prosječna plata iznosila 697 EUR, odnosno bila je nešto niža od državnog prosjeka od 708 EUR. U junu prošle godine u tom gradu je radilo 13,72 radnika, čija je prosječna zarada bila 507 EUR.

Nikšić je u junu imao 14,71 hiljadu penzionera, čija je prosječno primanje iznosilo 342 EUR, što je nešto više od prosječne penzije na nivou države. Lani u istom mjesecu u ovom gradu penziju je primalo 15,46 hiljada penzionera, čiji je prosjek bio 305 EUR.

Na Birou rada u junu je bilo 4,76 hiljada nezaposlenih, što je zvanično hiljadu manje nego u istom mjesecu lani. Socijanu pomoć – materijalno obezbjeđenje u Nikšiću prima 918 ugroženih porodica sa skoro 2,8 hiljada članova. Ukupan iznos u junu podijeljene socijane pomoći i drugih prava iz oblasti socijane zaštite iznosio je 1,16 miliona.

