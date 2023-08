U Luci Kotor danas pet brodova

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U luci Kotor danas je pet brodova.

Iz Santorinija je jutros uplovio brod Enchanted Princess sa 3,9 hiljada putnika i 1,35 hiljada članova posade. Na poziciji sidra 1 biće do 15 sati kada će isploviti za Mesinu.

Iz Šibenika je uplovio brod Le Lyrial sa 226 putnika i 145 članova posade. Na vezu će biti do 15 sati, a sljedeća luka je Dubrovnik, prenosi Radio Kotor.

Prema najavama iz Luke Kotor, uploviće i brod Nautica sa 670 putnika i 401 članom posade. Na poziciji sidra 2 biće do 21 sat, kada će isploviti za Drač.

U 15 sati se očekuje uplovljavanje broda Bellezza. Za Dubrovnik će isploviti u četvrtak u osam sati.

Putnički brod Seadream uploviće danas u 13 sati iz luke Krf. Isplovljenje je predviđeno za sjutra u šest sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS