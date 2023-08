U kotorskoj luci danas tri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskom zalivu danas su tri broda sa oko 500 putnika i 350 članova posade.

Brod Evrima uplovio je jutros u sedam sati i 30 minuta iz Dubrovnika sa 301 putnikom i 242 člana posade. Na vezu će biti do 23 sata, kada isplovljava za italijansku luku Amalfi, prenosi Radio Kotor.

Jedrenjak Royal Clipper, prema najavi iz Luke Kotor, uplovio je u zaliv u sedam sati iz Dubrovnika, a na sidištu 1 ostaje do 18 sati, kada isplovljava za Vis.

Na njemu je 197 putnika i 107 članova posade.

Mega jahta Bellezza, kako se podsjeća, uplovila je u utorak, a za Dubrovnik će isploviti sjutra u osam sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS