U Kolašinu spremno dočekuju sezonu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Kolašin spremno dočekuje zimsku turističku sezonu, saopštili su njeni predstavnici i dodali da vjeruju da će sadržaji koje su organizovali privući veliki broj posjetilaca.

„Znamo da je primarna aktivnost u Kolašinu upravo skijanje, tako da se nadamo da će skijaška sezona startovati što ranije, a mi ćemo se truditi da je upotpunimo raznovrsnim sadržajima kako bi gostima omogućili što ugodniji boravak u gradu“, rekla je predstavnica TO Kolašin, Ivana Bulatović.

Ona je agenciji Mina-business kazala da je trenutna popunjenost u privatnom smještaju 70 odsto, dok su hotelski popunjeni 100 odsto.

„Najave za januar su odlične i vjerujemo da će sezona ubrzo početi, kada očekujemo još veću popunjenost kapaciteta privatnog smještaja“, navela je Bulatović.

Ona je saopštila da će početak zimske turističke sezone biti uslovljen snježnim padavinama, ali da će u TO nastojati da organizuju što veći broj aktivnosti i sadržaja zabavnog karaktera za sve posjetioce.

Bulatović je podsjetila da su u saradnji sa lokalnim privrednicima i uz podršku Opštine Kolašin organizovali novogodišnji bazar na gradskom trgu, u sklopu kojeg se prodaju suveniri i proizvodi domaće radinosti.

„Sigurni smo da će to na pravi način upotpuniti ponudu Kolašina, naročito poslije dana provedenog na skijanju. Takođe, u sklopu bazara će biti organizovan muzičko zabavni program, koji će obuhvatiti muzičke nastupe i programe za djecu“, rekla je Bulatović.

Ona je dodala da TO Kolašin planira da u saradnji sa svim relevantnim institucijama na lokalnom i državnom nivou organizuje autobuski prevoz iz centra grada do skijališta sa većim brojem rotacija za potrebe turista tokom zimske sezone.

„Ta vrsta prevoza će uticati na smanjenje gužvi ka ski centru, a biće dostupna u januaru i februaru“, rekla je Bulatović.

TO Kolašin će, kako je dodala, raditi na podsticanju, koordiniranju i organizovanju zabavnih, sportskih i kulturnih događaja, kao što je Kolašin Winter Art – festival gitare, te manifestacija koje doprinose obogaćivanju zimske turističke ponude i učestvovati u njihovom finansiranju u skladu sa raspoloživim budžetom.

„Kolašin Winter Art festival biće organizovan dva vikenda u januaru, gdje će nastupiti poznati umjetnici iz Crne Gore, a što nas posebno raduje, na festivalu će nastupiti i Vlatko Stefanovski“, navela je Bulatović.

Planirana je i podrška tradicionalnim zimskim manifestacijama – Bjelasičkom i Sinjajevinskom maratonu.

„TO Kolašin će u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), Opštinom Kolašin, Skijalištima Crne Gore, hotelom Bianca Resort&Spa i organizacijom Skyrunning iz Srbije ove zime biti organizator Kolašin SkySnow trke. Ta trka, kojom će se otvoriti skyrunning liga Crne Gore i Srbije, održaće se 24. februara na Skijalištu Kolašin 1600 i predstavlja nešto potpuno novo na tržištu Crne Gore“, najavila je Bulatović.

