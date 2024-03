U januaru ostvaren suficit od 16,3 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U januaru je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 16,3 miliona EUR, ili 0,2 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su podaci Ministarstva finansija.

Ministarstvo je objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za januar, u kojem se navodi da su preliminarni prihodi budžeta za navedeni period iznosili 153,5 miliona EUR ili 2,2 odsto procijenjenog BDP-a i veći za 4,7 miliona ili 3,2 odsto od planiranih.

Iz Ministarstva su kazali da su prihodi, izuzimajući jednokratne, u odnosu na uporedni period prethodne godine veći za 27,8 miliona EUR ili 22,2 odsto, a ukoliko se prihodima dodaju i jednokratni prihodi, manji su za 14,2 miliona ili 8,4 odsto.

“Prethodne godine je ostvarena naplata prihoda jednokratnog karaktera koja je u januaru prošle godine iznosila oko 42 miliona EUR (implementacija projekta „Ekonomskog državljanstva“ i naknade po osnovu dodjele radio – frekvencije iz 5G pionirskih opsega za javne mobilne elektronske komunikacione mreže)”, navodi se u saopštenju.

Prihodi od poreza na dodatu vrijednost u januaru su naplaćeni u iznosu od 91,6 miliona EUR i u odnosu na isti mjesec prošle godine veći su za 11,8 miliona EUR ili 14,7 odsto.

U odnosu na planirani nivo, prihodi od poreza na dodatu vrijednost veći su za 1,2 miliona EUR ili 1,3 odsto.

“Rast prihoda od PDV-a dominantno je rezultat rasta potrošnje”, rekli su iz Ministarstva.

Prihodi od akciza naplaćeni su u iznosu od 22,6 miliona EUR, što je na nivou plana, dok su u odnosu na prethodnu godinu akcize zabilježile rast, i to u iznosu od 5,1 miliona ili 28,9 odsto.

“Rast akciza u odnosu na prethodnu godinu prevashodno je rezultat rasta potrošnje, ubrzanja akciznog kalendara, ali i činjenice da je u januaru prošle godine još uvijek bila na snazi primjena Odluke o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja”, pojasnili su iz Ministarstva finansija.

Kako su ukazali, prihodi od doprinosa naplaćeni su u iznosu od 13,5 miliona EUR, što je u odnosu na plan manje za 2,8 milion EUR ili 17,1 odsto i 2,1 miliona ili 13,2 odsto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Iz Ministarstva su napomenuli da je do odstupanja kategorije doprinosa u januaru došlo usljed činjenice da se naplata od Poreske uprave tekućeg dana knjiži kao prihod narednog dana, po principu gotovinskog računovodstva.

“S tim u vezi, najveći broj obaveza po ovom osnovu izmireno je 31. januara, a što se evidentira kao neto prihod u februaru”, dodali su iz Ministarstva.

Kategorija ostalih prihoda u odnosu na prethodnu godinu manja je za 24,2 miliona EUR ili 70 odsto.

Iz Ministarstva su kazali da je razlog tome prvenstveno rezultat prenosa sredstava po osnovu implementacije projekta „Ekonomskog državljanstva“ koji je evidentiran u januaru prošle godine u iznosu od 33 miliona EUR, dok je po istom osnovu u januaru ove godine ukupan prenos sredstava iznosio 3,1 milion.

“Navedena kategorija prihoda u januaru godine bilježi rast u odnosu na plan, dominantno kao rezultat uplate dobiti od strane Centralne banke Crne Gore (CBCG) u iznosu od 2,6 miliona EUR, kao i zbog povraćaja sredstava koja su bila opredijeljena programom subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije COVID 19 u ukupnom iznosu od 2,4 miliona”, navodi se u saopštenju.

Izdaci budžeta u januaru iznosili su 137 miliona ili 1,9 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 47,8 miliona ili 25,8 odsto.

U odnosu na posmatrani mjesec prethodne godine, izdaci su veći za 22,1 milion EUR, odnosno 19,3 odsto.

Iz Ministarstva su saopštili da, u strukturi ukupne potrošnje, tekući izdaci u januaru ostvareni su u iznosu od 61,4 milion EUR, što je za 26,4 miliona ili 30,1 odsto manje od plana, usljed sporije dinamike plaćanja u odnosu na plan, dominanto u okviru pozicije Ostali izdaci.

U odnosu na januar prošle godine, izvršenje je za 8,1 miliona EUR ili 15,2 osto veće.

“Pored navedenog, niže ostvarenje od plana je evidentirano kod transfera za socijalnu zaštitu, u skladu sa stvarnim obračunom i redovnim uklađivanjem”, rekli su iz Ministarstva.

Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ostvareno je izvršenje za 12,4 miliona EUR niže od plana, dok je u odnosu na januar prošle godin na približno istom nivou.

Iz Ministarstva su kazali da je očekivano da će izvršenje na ovoj pozicije imati bržu dinamiku potrošnje u narednom periodu, u skladu sa dinamikom izmirenja obaveza po ovom osnovu.

Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 2,45 miliona EUR, što je za 0,6 miliona više od plana.

