U januaru i feburaru ostvareno 177 hiljada noćenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, u januaru i februaru, ostvareno ukupno 177 hiljada noćenja, što je rekordni rezultat za zimsku sezonu od 2017. godine, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Iz Ministarstva su na Instagramu /Instagram/ kazali da je u januaru i februaru ostvaren rekordan broj noćenja u kolektivnom smještaju.

“Ostvareno je ukupno 177 hiljada noćenja, što predstavlja rast od 45 odsto u odnosu na prethodnu godinu”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli su, u ukupnom iznosu noćenja, stranci ostvarili 73 odsto, dok su domaći gosti učestvovali sa 27 odsto.

“Podaci pokazuju da je to rekordno ostvarenje za zimsku sezonu u Crnoj Gori od 2017. godine”, rekli su iz Ministarstva.

