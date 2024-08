U Gradskoj luci Škver jul 25 odsto bolji nego prošle godine

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Agenciji za gazdovanje gradskom lukom Škver zadovoljni su dosadašnjim bilansom nautičke sezone, gdje je jul 25 odsto bolji nego prošle godine.

Direktor Agencije, Božo Ukropina, rekao je za RTHN da je takav rezultat odličan, s obzirom na broj vezova kojima trenutno raspolažu, a zahvaljujući ostvarenom Luka se ponovo finansira iz sopstvenih prihoda.

„Prosjek dolazaka je, otprilike, četiri do pet brodova svakodnevno u čarteru. Na broj vezova, to je dobro. Uz to imamo turističke brodove, klijente na dužem boravku, naše turističke brodove, koji su u toj zoni dolje niže, gdje je dio namjenjen za njih i gdje imaju povoljnosti da borave i rade u Gradskoj luci Škver. To sve kada se sabere, može da da rezultat, a ove godine je i dalo rezultat“, naveo je Ukropina.

Luka, kako je precizirao, raspolaže sa 40 vezova, a trenutna popunjenost je na zadovoljavajućem nivou, prenosi portal RTHN.

„Sinoć smo imali pristojnu posjetu, neke i na duži boravak, guleti nam dolaze dva puta sedmično. Tako da je luka bila popunjena 80 odsto, u nedjelju veče smo bili puni. Taj trend da smo uvijek pristojno popunjeni traje i nadamo se da će tako biti do kraja sezone. Neko to može da posmatra drugačije, ali sa dijelom obale i brojem vezova koje imamo, to je više nego dobro“, rekao je Ukropina.

Agencija, kako je objansio, evidenciju o plovilima vodi kroz Dnevnik luke, u koji se upisuju vrijeme dolaska, podaci, kao i dužina, prema kojoj se kasnije, uz vrijeme boravka na vezu, određuje cijena usluge.

