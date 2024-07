U fokusu postavljanje solarnih panela na objekte i zemljište Plantaža

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i Plantaže potpisali su danas Memorandum o razumijevanju, sa namjerom uspostavljanja i intenziviranja saradnje, kao i zajedničke realizacije projekata u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

Memorandum su potpisali izvršni direktori EPCG i Plantaža, Ivan Bulatović i Igor Čađenović.

Strane potpisnice su zainteresovane za povećanje udjela električne energije iz OIE u ukupnoj potrošnji, unapređenje energetske efikasnosti i aktivno učešće u procesu energetske tranzicije.

„Konkretno, najzanimljiviji projekti za uspostavljanje potencijalne saradnje između EPCG i Plantaža odnose se na ugradnju fotonaponskih sistema na krovnim površinama objekata u vlasništvu Plantaža i na zemljanim površinama“, navodi se u saopštenju EPCG.

Bulatović je zahvalio menadžmentu Plantaža što je prepoznao potrebu da se uključi u projekat Solari 5000+ i pozvao i ostale kompanije takvog renomea i ranga da se priključe projektima EPCG koji se tiču ugradnje fotonaponskih sistema i energetske efikasnosti.

„EPCG je do sada uspjela da instalira preko 40 megavata (MW) fotonaponskih sistema, a cilj nam je da do kraja godine instalirana snaga solarnih panela u Crnoj Gori premaši 70 MW. Saradnja sa ovako velikim sistemima, kao što su Plantaže, sigurno će pomoći dostizanju tog cilja i jako je važno da svi zajedno doprinesemo energetskoj tranziciji“, kazao je Bulatović.

Čađenović je istakao zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma, koji predstavlja okvir za uspostavljanje saradnje između dvije, kako je naveo, najozbiljnije državne kompanije, sa fokusom na sektor obnovljive energije.

„Ako znamo da Plantaže godišnje potroše električne energije u vrijednosti od oko milion EUR, smatram da ćemo zejedničkom realizacijom projekata sa EPCG, olakšati poslovanje kompanije, te popraviti sveukupnu sliku elektroenergetskog sektora Crne Gore”, naveo je Čađenović.

EPCG, kako su saopštili njeni predstavnici, nastoji da ostvari partnerstvo sa pouzdanim subjektima, a sve u cilju da se obezbijedi stabilno i pouzdano snabdijevanje eletričnom energijom po mogućnosti iz obnovljivih izvora, što je više moguće, kako bi se državi omogućilo da eksploatiše svoje potencijale i ostvari privredni rast.

