U floti Air Montenegra za ljetnju sezonu još jedan avion

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik, Air Montenegro, potpisao je danas ugovor o zakupu aviona Embraer E190 sa ukrajinskom kompanijom Windrose, u cilju dodatnog širenja flote za ovogodišnju ljetnju sezonu.

Stoga će flotu Air Montenegra tokom ljetnje sezone, osim dva vlasnička aviona tipa Embraer E195 i iznajmljenog Airbusa A320, činiti i iznajmljeni Embraer E190.

Air Montenegro je u oktobru prošle godine sa hrvatskom avio-kompanijom Trade Air potpisao ugovor o zakupu aviona A320.

“Windrose je avio-kompanija koja primarno pruža ACMI i charter usluge, a ugovorom između Air Montenegra i tog prevoznika, avion E190 je iznajmljen po principu wet leasea, odnosno sa posadom”, navodi se u saopštenju.

Air Montenegro je, kako su podsjetili, sa ukrajinskom kompanijom sarađivao i prošle godine, a tokom ovogodišnje ljetnje sezone E190 će, u dualnoj konfiguraciji – biznis i ekonomske klase, biti angažovan u periodu od 1. aprila do 31. oktobra.

“Dodatni avioni omogućavaju Air Montenegru da širi svoju mrežu destinacija i pruži veći broj letova, kako bi zadovoljio potrebe putnika tokom ljetnje sezone”, navodi se u saopštenju.

Ovim korakom, avio-prevoznik nastoji da osigura visok nivo usluge tokom putovanja za sve svoje putnike i odgovori povećanoj tražnji tokom ljeta.

“Dodatnim resursima, Air Montenegro ostaje posvećen pružanju pouzdane i efikasne usluge, dok nastavlja da unaprjeđuje svoju ponudu i širi prisustvo na tržištu vazdušnog saobraćaja”, zaključuje se u saopštenju.

