U Danilovgradu otvorena nova poslovnica Hipotekarne banke

Danilovgrad (MINA-BUSINESS) – U Danilovgradu je, u ulici Baja Sekulića, otvorena nova poslovnica Hipotekarne banke.

Direktor filijale Hipotekarne banke u Danilovgradu, Aleksandar Babić, kazao je na otvaranju da mu je velika čast i zadovoljstvo da nakon deset godina rada u tom gradu otvori novu, savremenu poslovnicu.

„Otvaranjem ove poslovnice dobijamo prostor koji je posebno adaptiran i uređen, te može odgovoriti svim zahtjevima naših klijenata koji će dobiti najbolju moguću uslugu u filijali Danilovgrad, kao i u svim ostalim našim filijalama“, rekao je Babić.

On je podsjetio da je Hipotekarna banka lider na tržištu u informacionim inovacijama i kao takva nudi pregršt proizvoda i usluga, prenosi Mediabiro.

Svjetske inovacije u bankarskom poslovanju, već godinama, prva na crnogorsko tržište donosi Hipotekarna banka.

Predstavnici banke su kazali da su sigurni da će entuzijazam, znanje, profesionalnost i posvećenost zaposlenih u toj poslovnici, učiniti da klijenti u Danilovgradu budu zadovoljni uslugama i proizvodima banke.

„Izdvojio bih Premium program sa Premium karticom koji koristi više od 45 hiljada korisnika u Crnoj Gori, sa dvije hiljade lokacija na kojima se može trgovati sa popustom ili plaćati na rate“, naveo je Babić.

Hipotekarna banka, kao lider u bankarskim inovacijama na crnogorskom tržistu, a u skladu sa svjetskim trendovima, među prvima u Crnoj Gori i regionu, svojim klijentima nudi mobilnu aplikaciju MojPOS koja privrednim subjektima, preduzećima i preduzetnicima omogućava da njihov mobilni telefon postane POS terminal – terminal za plaćanje putem platnih kartica i mobilnog novčanika.

Ovo inovativno rješenje namijenjeno je unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća, kao i registrovanim preduzetnicima, bez obzira za koju djelatnost su registrovani.

“Da sve što radimo ima smisla, govori i nagrada za najjaktivniju banku koju smo šesti put zaredom dobili od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Hipotekarna banka, najbrže rastuća crnogorska banka, lidersku ulogu na crnogorskom bankarskom tržištu preuzela je i u segmentu održivog poslovanja, potpisivanjem principa odgovornog poslovanja”, saopštio je Babić.

Uključivanjem aspekta održivosti u svoju poslovnu strategiju, Hipotekarna banka je prva crnogorska banka članica Finansijske inicijative u okviru Programa životne sredine Ujedinjenih nacija.

„U skladu sa navedenim, našim željama, posvećenošću klijentima, sa praćenjem trendova razvoja grada Danilovgrada, mi smo se odlučili da otvorimo ovu našu novu poslovnicu“, zaključio je Babić.

