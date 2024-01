U Crnoj Gori skoro 17,4 hiljade turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori, prema nezvaničnim podacima, boravi 17,37 hiljada turista, saopštio je vršilac dužnosti sekretara u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Nikola Tomašević.

“To predstavlja ostvaranje od 92,66 odsto u odnosu na uporedni podatak za prethodnu godinu, odnosno rast od 138 odsto u odnosu na 2019”, kazao je Tomašević u Bojama jutra na Televiziji Vijesti.

Prema podacima turističkih organizacija, najviše turista je u Budvi, Herceg Novom i Baru, prenosi portal Vijesti.

U hotelima boravi 4,78 hiljada turista, što je 51 odsto više nego lani, odnosno 125 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Najviše je turista iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske, Kosova, Njemačke, Austrije i Rusije.

