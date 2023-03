U Crnoj Gori 21,71 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, prema podacima od četvrtka, registrovano 21,71 hiljada turista, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

“U odnosu na odgovarajući period prošle godine, broj turista je veći 68 odsto, dok je u odnosu na 2019. veći 89,7 odsto”, navodi se na društvenim mrežama Ministarstva.

Nacionalne parkove je tokom januara i februara ove godine posjetilo 11,4 hiljade turista, što je 14 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Na Skijalištu Kolašin u toku prva dva mjeseca i devet dana marta, zabilježeno je 70 hiljada posjeta skijaša. Za ovaj period ostvaren je ukupan promet od 1,22 miliona EUR.

“Na aerodromima je, tokom prva dva mjeseca, evidentiran rast broja putnika od 86,5 u odnosu na isti prošlogodišnji period, a bilježi se i povećanje od 18 odsto u odnosu na uporedni period 2019”, naveli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS