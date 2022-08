U Bugarskoj očekuju 50 odsto više stranih turista

Sofija, (MINA-BUSINESS) – U Bugarskoj će ove ljetnje sezone boraviti 50 odsto više stranih turista u odnosu na prošlogodišnju sezonu, procjena je direktora Instituta za analizu i procenu u turizmu, Rumena Draganova.

“Još nam treba da dostignemo rekordne nivoe iz 2019. godine, kada smo u julu i avgustu registrovali preko dva miliona stranih turista. To znači da će Bugarska tek 2024. moći da se vrati na prethodni ljetnji nivo u cijeloj zemlji“, rekao je Draganov za Bugarsku novinsku agenciju BTA.

Draganov očekuje da će broj Bugara koji posjećuju primorska odmarališta u zemlji biti veći za oko 27 odsto.

Kako je kazao, očekivani prihodi od turizma biće sedam do 11 odsto veći u odnosu na prošlu ljetnju sezonu, najviše zbog viših cijena.

U 2019. godini ukupan broj stranih turista bio je 12,5 miliona, dok će ove godine taj broj biti oko deset miliona.

Prema ocjeni Draganova, jedan od glavnih razloga za ove pozitivne stope je obnavljanje čarter programa, pri čemu su mnoge redovne rute ka Crnom moru sve češće.

“Povećanje posjete stranaca bilježe i hoteli koji nude spa i velnes usluge. Sve više Bugara putuje u zemlju, a posebno na obalu Crnog mora, što je trend u posljednje dvije godine”, rekao je Draganov.

Kako je naveo, nijesu se obistinile prognoze da će energenti na Crnom moru poskupiti za 25 do 30 odsto.

On je kazao da su odmori danas skuplji između sedam i 11 odsto.

