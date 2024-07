U Baru podnijete dvije krivične prijave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Barska policija je u cilju suzbijanja krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, podnijela krivičnu prijavu protiv dvije osobe, državljana Srbije.

“Naime, službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala su Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijeli krivičnu prijavu protiv B.T.(60), zbog sumnje da je počinila krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje”, navodi se u saopštenju.

Ona je kako se sumnja, u mjestu Skala u Baru u martu, na jednoj katastarskoj parceli započela građenje objekta bez prijave građenja i potrebne dokumentacije, što je i utvrđeno kontrolom Urbanističko-građevinske inspekcije koja je o navedenom sačinila zapisnik o inspekcijskom pregledu i donijela Rješenje o obustavi radova.

“Osumnjičena je izbjegla plaćanje poreza i drugih dažbina čime je nanijela štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 60 hiljada EUR”, rekli su iz Uprave policije.

Takođe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijeli krivičnu prijavu protiv D.B. (35) zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

“Ta osoba, prilikom izvršene kontrole prisustva alkohola u organizmu, nije imala kod sebe identifikacioni dokument, te je policijskim službenicima dala netačne lične podatke i iste doveo u zabludu prilikom sačinjavanja zapisnika i prekršajne prijave zbog prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”, zaključuje se u saopštenju.

