Tvrde da se suočavaju sa brutalnim pravnim nasiljem menadžmenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici Crnogorskog Telekoma poručili su sa današnjeg protesta da se suočavaju sa brutalnim pravnim nasiljem menadžmenta te kompanije.

Oni su se okupili ispred Ambasade Njemačke, nakon čega su se uputili do zgrade Vlade. Ponovili su zahtjeve da traže “makar djelimično usklađivanje zarada, koje je u proteklih 15 godina inflacija prepolovila”.

“Kao da to nije dovoljan razlog svakom razumnom, već se dodatno suočavamo sa brutalnim pravnim nasiljem menadžmenta Crnogorskog Telekoma, nezabilježenim na ovim prostorima, koji na svaki mogući način, sa pozicije sile kapitala, pokušava da uguši štrajk i da zaposlene finansijski iscrpi kako bi od štrajka odustali, zbog čega se od prvog dana ne libi da otvoreno krši najosnovnija prava garantovana Ustavom i zakonima ove države”, poručili su radnici.

Oni su ocijenili da tome ide na ruku i neprimjereno sporo, a nekad, kako kažu, i neadekvatno, reagovanje pojedinih institucija sistema, prenosi portal RTCG.

“Zato se već treći put okupljamo i ispred Ambasade Njemačke, predstavnika države Njemačke koja je najveći pojedinačni akcionar naše krovne kompanije, Deutsche Telekoma (DT), od kojih od decembra nijesmo dobili nikakav odgovor niti reakciju na otvorene nezakonitosti sa kojima se suočavamo, a koje sigurno ne bi smjele da snađu nijednog zaposlenog DT-a u Njemačkoj”, naveli su radnici.

Oni su jos jednom pozvali ambasadora Njemačke da im odgovori da li za sve zaposlene u okviru DT grupacije vaze isti standardi, ili ti standardi ne važe kada su u pitanju crnogorski državljani.

“Mi znamo odgovor, kao što znamo da im sigurno nećemo dozvoliti da se tretiramo kao zaposleni drugog ili trećeg reda, jer to niti je evropska, niti crnogorska vrijednost i standard”, poručili su radnici.

Oni su pitali ambasadora Njemačke dokle će menadžment Crnogorskog Telekoma istrajavati na pokušajima da obmane crnogorsku javnost, uporno plasirajući neistine da će kompanija, ukoliko prihvati zahtjeve štrajkača, morati da stavi ključ u bravu.

“Nas ne mogu obmanuti, niti su to ikada mogli, a ni crnogorsku javnost”, poručili su radnici.

Radnici su pitali i kako to da kompanija koja, kako kažu, ostvaruje godišnje prihode od preko 75 miliona EUR, ne može da izdvoji manje od dva miliona za zarade zaposlenih koji joj stvaraju taj prihod.

“Kako to da kompanija, koja je u posljednjih 12 godina samo po osnovu smanjenja troškova na zarade zaposlenih uštedjela preko 70 miliona EUR, ne može da izdvoji manje od dva miliona za traženo povećanje cijene rada? Kako to da kompanija, koja ima operativnu dobit od preko 30 miliona EUR, ne može da izdvoji manje od dva miliona za zarade zaposlenih koji joj garantuju tako uspješno poslovanje, nego prijeti stavljanjem ključa u bravu”, pitali su zaposleni.

