Turske kompanije prepoznaju potencijal Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turske kompanije u sve većem broju prepoznaju potencijal Crne Gore kao atraktivne investicione destinacije, ocijenio je premijer Milojko Spajić.

On je na danas održanom prvom TurkCham Montenegro Ekonomskom Samitu 2024 u hotelu Hilton kazao da mu je drago da danas učestvuje na samitu koji daje mogućnost za produbljivanje naše saradnje.

“Izražavam i zadovoljstvo činjenicom da je ovdje uspostavljena Turska privredna komora. Ovim se pokazuje da su turske kompanije prepoznale Crne Goru kao atraktivnu destinaciju”, poručio je Spajić na samitu koji je organizovala Turska privredna komore u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, Vlada je potpuno posvećena ostvarivanju ciljeva kao što su ispujavanje svih zahtjeva za ulaz u Evropsku uniju, ostvarivanje vladavine prava, borba protiv korpucije i organizovanog kriminala.

“Radićemo posvećeno na jačanju investicionog okruženja kako bi se smanjile poslovne barijere i podstakle inovacije, unapređenju poreskog sistema, jačanju finansijske makroekonosmke stabilnosti, unapređenju pristupa finasijama za mala i srednja preduzeća, diverzifikacija ekonomije. Ovi ciljevi će ostati visokopozicionirani na agendi Vlade kako bi naša zemlja ostala atraktivna investiciona destinacija”, naveo je Spajić.

On je, kako su saopštili organizatori samita, ocijenio da su benefiti ekonomske saradnje sa Turskom ogromni.

Samit je organizovan s ciljem kreiranja velike platforme za saradnju, istraživanje zajedničkih mogućnosti rasta i razmjenu iskustva između Turske i Crne Gore, posebno na privrednom i ekonomskom planu. Shodno tome, istaknuti su uspjeh i obostrani benefiti dosadašnje saradnje dvije zemlje, i identifkovane oblasti budućeg povezivanja i rasta.

Ambasador Turske u Crnoj Gori, Barış Kalkavan, istakao je stratešku destinaciju i potencijal naše zemlje, čija je ekonomija u prošloj godini zabilježila pozitivne trendove.

“Bez obzira na to što globalni ekonomski šokovi donose, Crna Gora ostaje obećavajuća destinacija regiona. Bazirana na tromeđi između zapada i jugoistoka, njeguje odlične odnose sa susjedima i predstavlja dobar primjer drugim državama regiona i Evropske unije. Mi smo uvijek podržavali njen razvoj. Imamo odlične političke odnose i dobre konekcije”, rekao je Kalkavan.

On je naveo da je trgovina dostigla nivo od 380 miliona EUR u prošloj godini. Preko osam hilajda turskih kompanja posluje ovdje, a više od 20 hiljada Turaka podnijelo je zahtjeve za radnu dozvolu u Crnoj Gori.

“Zato je jako bitno da poboljšavamo veze i reputaciju između naše dvije zemlje. Dostigli smo brojku od 40 letova sedmično, a u ponedjeljak ćemo prvi put letovima povezati dva glavna grada”, kazao je Kalkavan.

On je naveo da je Turska obećala da će samo ove godine uložiti dodatnih 800 miliona EUR u Crnu Goru.

“Nije nam cilj samo profit, već i podrška mladima i smanjivanje takozvanog odliva mozgova”, kazao je Kalkavan.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, rekla je da broj turskih kompanija u Crnoj Gori čini više od jedne četvrtine njihovog ukupnog broja.

“Dijelim zadovoljstvo što smo uspjeli da ugostimo predstavnike turske biznis zajednice i da dodatno afirmišemo našu zemlju kao investicionu destinaciju. Crna Gora poslije sticanja članstva u NATO bilježi rast investicija i stranih kompanija”, navela je Drakić.

Prema njenim riječima, podaci govore da je u prošloj godini najveći broj upravo turskih firmi, više od jedne četvrtine svih stranih kompanija, što je čak 14 puta više nego recimo prije šest godina.

Ona je dodala da PKCG ima uspješnu saradnju sa ambasadom, Turskom privrednom komorom, Unijom privrednih komora Turske, i poručila da crnogorska Komora ostaje na raspolaganju svim biznismenima i kompanijama iz Turske u cilju unapređenja saradnje.

“Najperspektivnija i najznačajnija polja buduće saradnje su upravo oblasti digitalne transformacije, zelene ekonomije, organske poljoprivrede i šumarstva”, kazala je Drakić.

Predsjednik TurkChama, Burhan Genç, kazao je da je samit veliko postignuće u njihovom dosadašnjem poslovanju.

“Danas ne govorimo samo o brojkama. Naš cilj je i prikupljanje informacija koje oblikuju svjetsku i ekonomsku stvarnost u našim zemljama i svijetu generalo. Tu smo da ustanovimo put za zajedničku diskusiju i razvoj, ispitamo mogućnosti usposavljanja trajnog partnerstva između Crne Gore i Turske, i podijelimo viziju za bolju budućnost”, naveo je Genç.

Potpredsjednik TurkChama, Mustafa Yiğit Yeren, dodao je da je 84 miliona USD sredstava turskih kompanija već investirano u Crnu Goru.

“Želimo da pospješimo investicije u Crnu Goru i nastavljamo da preduzimamo sve korake u tom smjeru. Investitorima ćemo staviti na raspolaganje dosta instrumenata kako bismo uspostavili veze i to će biti naša uloga u Crnoj Gori. Pored ojačavanja ekonomske i diplomatske saradnje, tu smo i da podržimo ovdašnju tursku zajednicu. Ovdje smo da ostanemo i čast nam je da budemo u zemlji u kojoj možemo ostvariti obostrano važnu saradnju na toliko različitih polja”, kazao je Yeren.

Na samitu su održane dvije panel diskusije, pod nazivom Svjetska ekonomija i trenutno stanje u Turskoj i Mogućnosti i prednosti za strana ulaganja u Crnu Goru.

Kada je riječ o presjeku svjetske ekonomije i trenutnom stanju u Turskoj i Crnoj Gori, učesnici prvog panela, rektor Bilgi Univerziteta Ege Yazgan, predavač na Trakya Univerzitetu u Turskoj Sadi Uzunoğlu i savjetnik predsjednika Crne Gore za ekonomska pitanja i ekonomsku diplomatiju, Mladen Grgić, podsjetili su na ogromne negativne efekte koje su pandemija virusa korona i ratovi u Ukrajini i Gazi imale na globalnu ekonomiju, pa tako i naše dvije zemlje.

Konstatovano je i da je Crna Gora, iako jedna od najteže krizom pogođenih evropskih zemalja, ipak na ubjedljivom putu oporavka – zemlja koja ostaje kao prostor velikih mogućnosti i potencijala.

Uzunoğlu je kazao da je Crna Gora zemlja mogućnosti i šansi. Stopa poreza na dobit ovdje je devet odsto i to je velika prednost za crnogorsku privredu u odnosu na druge zemlje.

“Nemamo problem u vezi sa eurozonom i deviznim poslovanjem uopšte, nemamo rizik valute. Privreda se oslanja dosta na usluge u poređenju sa ostalim zemljama Balkana. Vaša zemlja je na putu pristupanju Evropskoj uniji”, naveo je Uzunoğlu.

Shodno tome, Crna Gora, kako je ocijenio, osim atraktivnog turstičkog centra, treba da postane i digitalni transformacioni centar.

“Treba da pozovete naše kompanije koje se bave digitalnom transformacijom, da iskoristite akademiju i univerzitete. Edukacija, digitalizacija, turizam, kao i građevinska djelatnost su oblasti u koje treba ulagati”, smatra Uzunoğlu.

Učesnici druge panel diskusije bili su predavač na Piri Reis Univerzitetu Erhan Aslanoğlu, osnivački partner u My Education Consultancy Mert Yılmaz i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Mijat Jocović istakli su oblasti u kojima ima najviše potencijala za ulaganja turskih investitora.

Aslanoğlu je ocijenio da su turizam i nekretnine grane industrije koje su dominantne u Crnoj Gori.

“Nakon kovid pandemije, ljudi su više počeli da razmišljaju o putovanjima, kretanjima i zdravlju. Kada pogledamo crnogorsku strukturu treba razmisliti kako diverzifikovati turizam. Po mom mišljenju, Crna Gora treba da razvije sve vidove turizma, ne samo ljetnji i zimski, već i proljećnji i jesenji”, kazao je Aslanoğlu.

Jedna od ključnih poruka kojima je panel zaključen i koju je poslao Jocović, odnosi se na opšti stav da su turski investitori dobrodošli da investiraju u Crnu Goru.

“Dijelimo sličnu kulturu, istoriju, naslijeđe. Privredna komora Turske zaista treba je najbolja konekcija između naše Vlade i poslovnog svijeta”, dodao je Jocović.

