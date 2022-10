Turoperatori iz baltičkih zemalja u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Air Montenegro, organizovala studijsku posjetu grupe od 12 predstavnika turoperatora iz Litvanije, Letonije i Estonije, koji borave u Crnoj Gori.

Iz NTO je saopšteno da se cilj dolaska gostiju iz baltičkih država ogleda u upoznavanju Crne Gore i njene ekskluzivne turističke ponude, koja će doprinijeti njenom boljem pozicioniranju u njihovim planiranim programima putovanja za narednu godinu.

Tokom dosadašnjeg boravka, imali su priliku da obiđu Bokokotorski zaliv, a otkriće i ljepote Budve, Ulcinja, Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Lovćena, kao i Luštice. Oni borave u Crnoj Gori od utorka do sjutra.

Prema riječima predstavnika turoperatora, svako mjesto koje su posjetili je zaista specijalno, a ljudi, hrana i kultura su takođe jedinstveni. Oni su poručili da su veoma srećni što ih je poslužilo vrijeme i što su imali priliku da plivaju u Jadranskom moru.

U okviru njihove posjete, u četvrtak u Budvi je održana B2B radionica na kojoj su domaći turistički poslenici imali priliku da razgovaraju sa stranim gostima i predstave svoju ponudu.

Počasna konzulka naše države u Letoniji i izvršna direktorica avio kompanije Air Baltic, Helena Ruduša, nije krila zadovoljstvo nakon održane radionice, koja je okupila više od 40 turoperatora.

„Jako smo ponosni što smo uspjeli, zajedno sa NTO da održimo radionicu, koja je prvobitno bila planirana za period prije covida. Ovog puta, više smo orijentisani ka primorju, hotelima, prirodi, jer to najviše interesuje naše predstavnike“, poručila je Ruduša.

Predstavnica Turističke organizacije opštine Budva, Iva Bajković, rekla je da je posjeta organizovana sa ciljem da otvorimo tržište ka baltičkim zemljama, te da saradnja ne bi bila tako dobra da nije bilo počasne konzulke Crne Gore u Letoniji, Helene Ruduš.

Riječi hvale NTO uputila je i predstavnica agencije Gold Travel, Ines Hodžić, koja je dodala da će se potruditi da na najbolji mogući način predstave ljepote Crne Gore i ostvare neku novu saradnju.

Menadžerka NTO, Svetlana Tomković, rekla je da joj je velika čast što ima priliku da ugosti posjetioce iz baltičkih država, koji će, ako sve bude išlo planiranim tokom, naredne godine moći da iskoriste bolju avio-povezanost sa našom zemljom.

„Već od maja do kraja septembra naredne godine, Air Baltic planira da uvede redovnu liniju na relaciji Riga-Tivat. Naše naredne aktivnosti, zajedno sa domaćom privredom, Air Balticom i Air Montenegrom, biće usmjerene ka tome da se ta avio linija produži“, kazala je Tomković.

Direktor prodaje u Air Montenegru, Dejan Pižurica, kazao je da je do sada saobraćajna povezanost Crne Gore i država regiona Baltika bila slaba.

„Pokušaćemo da unaprijedimo što više tu dostupnost. Osim saobraćajnog povezivanja, treba raditi na promociji u tom regionu. Ovo je tržište koje je definitvno zanimljivo za Crnu Goru i koje nije toliko daleko, a može da generiše veliki broj putnika i posjeta“, naveo je Pižurica.

Pored organizatora, svoju podršku u organizaciji studijske posjete turoperatora iz baltičkih zemalja, dali su i strateški partneri Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera i agencija Gold travel, lokalne turističke organizacije Herceg Novog, Budve, Tivta, Ulcinja i Cetinja, kao i turistička privreda ovih opština.

