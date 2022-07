U Lipskoj pećini očekuju posjećenost na nivou 2019. godine

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – U turističkom preduzeću Lipska pećina od ove ljetnje sezone očekuju veliki uspjeh, a najveću posjećenost zabilježili su 2019. godine.

Direktorica marketinga i pomoćnica direktora turističkog preduzeća Lipska pećina, Milena Raičević, kazala je da najpopularnija tura traje 60 minuta i počinje vožnjom vozićem.

„Vozić posjetioce vozi od parkinga do ulaza u Lipsku pećinu. Posjetioce dočekuje vodič. Sa vodičem obilaze speleološki objekat, ujedno dobijajući puno informacija o nastanku i istorijatu pećine”, rekla je Raičević za Mediabiro.

Raičević je dodala da je pećina valorizovana u dužini od 600 metara. Riječ je o kompleksnom speleološkom sistemu, a veliki broj kanala nije ni istražen.

“Naši vodiči dolaze sa prostora Prijestonice Cetinje. To su vodiči koji su obučeni za vođenje tura u speleološkim objektima. Njihov posao je zaista specifičan. To nije posao vodiča u otvorenom prostoru. Oni imaju i odgovornost da nekada vode posjetioce koji se prvi put susrijeću sa speleološkim objektom ovakovog tipa”, dodala je Raičević.

Angažovana kao vodičkinja, Jelena Perović već nekoliko godina upoznaje turiste sa zanimljivostima Lipske pećine.

Ona je kazala da ih najviše interesuje priča o pronalasku podzemnih kanala.

“Pećina je otkrivena sredinom 19. vijeka zahvaljujući psu koji je slučajno upao kroz jamu. Tada su mještani čuli lavež i mislili su da se radi o pukoj jami. Nijesu bili svjesni postojanja pećine, sve dok nijesu odlučili da se spuste užetom, noseći za sobom baklje i fenjere“, rekla je Perović.

Pećinske ukrase, kako je objasnila, kreira voda koja sadrži kalcijum karbonat i velike količine minerala. Kada minerali ostanu na plafonu, tako se kreiraju stalaktiti koji su šuplji i voda teče kroz njih. Nakon toga, kapljica pada na tlo i formira stalagmite koji su deblje ispunjeni i rastu od poda ka vrhu.

“Takođe, štampamo naše mape gdje svaki posjetilac može da vidi 20 turističkih atrakcija u Crnoj Gori, tako da ovom prilikom promovišemo cijelu zemlju i savjetujemo ih šta mogu da posjete nakon pećine”, navela je Perović.

O terminima za posjete i cijeni karata, turisti se mogu informisati putem veb sajta lipskapecina.me.

