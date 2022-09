Snimanje švedskog TV serijala na području Boke kotorske

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu se proteklih dana snima jedan od najpoznatijih švedskih TV serijala Mästarnas mästare – Eternal Glory, saopšteno je iz tivatske Turističke organizacije (TO).

Riječ je o najpopularnijem TV programu u Švedskoj koji se emituje na švedskoj nacionalnoj televiziji SVT.

„Pomenuti TV show karakterističan je po visokom rejtingu kada je gledanost u pitanju, čak dva miliona gledalaca po epizodi, te će snimanje serije u Tivtu odnosno Crnoj Gori biti od izuzetnog značaja za promociju naše zemlje kao turističke destinacije“, rekli su iz TO Tivat.

TV show Mästarnas mästare – Eternal Glory rezultat je saradnje produkcijske kuće Bubble Production iz Podgorice i grupacije Endemol Shine Nordics, koja proizvodi programe za SVT televiziju.

„U proteklom periodu odnosno aprilu, maju i junu, predstavnici pomenutih produkcija obišli su Crnu Goru za potrebe snimanja cijele sezone ovog serijala, koji će se emitovati na prvom programu švedske nacionalne televizije, nedjeljom u 20 sati, u udarnom terminu“, dodaje se u saopštenju.

Nakon uspješnog obilaska naše destinacije, SVT – švedska nacionalna televizija se odlučila da cijelu sezonu, deset jednosatnih epizoda bez reklama, snimi u Crnoj Gori, tačnije na području Boke Kotorske na teritoriji opština Herceg Novi, Kotor i Tivat. Snimanje će se obaviti u periodu od 5. septembra do 1. oktobra.

„Snimanje 15. sezone serijala u Tivtu podržale su Opština Tivat, TO Tivat, kao i kompanije Porto Montenegro, Luštica Bay i Qatari Diar. Menadžmenti navedenih institucija su izašli u susret TV ekipi koja je u Tivtu snimala na nekoliko različitih lokacija: Plavi Horizonti (dvije lokacije), Župa (palata Bizanti) i Luštica Bay (The Rok – plaža hotela The Chedi Luštica Bay)“, kazali su iz TO Tivat.

Za utorak, 27. septembar, planirano je snimanje u Porto Montenegru, kada će prvi put do sada sportisti imati nešto drugačiji koncept takmičenja te će učestvovati u regati.

„Sami koncept TV show-a je takmičarski, a učesnici su najpoznatiji švedski sportisti koji se međusobno takmiče na raznim sportskim poligonima izgrađenim na atraktivnim lokacijama. Mästarnas mästare – Eternal Glory je namjenjen svim uzrastima i ne sadrži neprimjeren rječnik“, navodi se u saopštenju.

Voditelj TV showa je Michael Leijnegard, poznati novinar i voditelj švedske nacionalne televizije, a producent je Pontus Gårdinger. Koncept emisije zamišljen je tako da, osim samog takmičenja, voditelj prezentuje zanimljive činjenice i podatke iz zemlje u kojoj se odvija takmičenje.

Gårdinger je kazao da je zadovoljan što se snimanje konačno odvija u našoj zemlji.

„Planirali smo da u Crnu Goru dođemo prije tri godine, ali se to zbog pandemije nije desilo. Znali smo da je Crna Gora prelijepa, jer smo gledali fotografije, ali nijesmo znali da je baš toliko lijepa uživo. Sada smo konačno tu i mnogo smo srećni. Sve je prelijepo, lokacije za takmičenja su izvanredne, učesnici su zadovoljni. Ovdje imate sve što nam je potrebno. Oduševljeni smo gostroprimstvom i svakome bih preporučio da posjeti Tivat i Crnu Goru”, rekao je Gårdinger.

Direktorica TO Tivat Danica Banjević je, imajući u vidu inicijativu da se jedna cijela sezona pomenutog serijala snima u gradovima Boke nalaze, kazala da je to dobra prilika kako za Tivat, Kotor i Herceg Novi, tako i za čitavu Crnu Goru, da se skandinavskoj publici naša turistička ponuda predstavi na najbolji mogući način i da će snimanje pomenute serije u Crnoj Gori imati ogromnog efekta za promociju i vidljivost Crne Gore na švedskom tržištu.

TV serija Mastarnas Mastare se emituje već 14 sezona i do sada je snimana u Italiji, Španiji, Grčkoj, Portugalu, Kipru, Malti, kao i u susjednoj Hrvatskoj. Švedska produkcija se prvi put odlučila da snima van teritorije EU.

