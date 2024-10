Neophodno unaprijediti hotelske i kapacitete skijališta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodno je unaprijediti hotelske i kapacitete skijališta na Žabljaku, saopštila je ministarka turizma, Simonida Kordić i dodala da se mora sačuvati takav dragulj.

Ona je sa potpredsjednikom Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milunom Zogovićem i državnim sekretarima Vukom Žižićem i Petrom Draškovićem, posjetila Žabljak, gdje se sastala sa potpredsjednikom Opštine Darkom Šljivančaninom i predsjednikom Skupštine Opštine Ivanom Popovićem.

Na sastanku je bilo riječi o tome kako Žabljaku vratiti reputaciju zimskog turističkog centra, ali i kako unaprijediti hotelske i kapacitete skijališta.

Kordić je takođe apelovala da se u tom smislu mora voditi računa o UNESCO statusu, ističući da se sa njima mora razgovarati i pronaći kompromisno rješenje.

„Moramo sačuvati ovakav dragulj i prirodni ambijent. Vrlo sam protiv betonizacije, ali sa druge strane jednako je važno da ponuda bude moderna i savremena, u skladu sa željama današnjih turista“, poručila je Kordić.

Govoreći o brojnim zatvorenim hotelima na Žabljaku, Kordić je rekla da postoji ozbiljno interesovanje investitora za ulaganje, ali da im kao država ne možemo ponuditi neriješene probleme koji su zaostavština loših privatizacija.

Takođe, Kordić je navela da uporedo treba razvijati i kulturni sadržaj, panoramske ture, gastronomiju, te aktivni i katunski turizam.

Kao jedan od uspješnih primjera, Kordić sa saradnicima obišla je Etno katun Durmitor, odakle je poručila da je spoj tradicionalne poljoprivredne proizvodnje i turizma jedan od načina kako privući goste i mimo sezone i ponuditi im autentični proizvod Crne Gore.

