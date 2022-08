Kotor bilježi bolju posjećenost

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U Kotoru, prema posljednjim podacima, boravi 11,24 hiljade turista, što je 11 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštili su iz kotorske Turističke oranizacije (TO) i dodali da očekuju dobru postsezonu.

Iz TO Kotor su agenciji Mina-business kazali da trenutni broj turista takođe premašuje i uporedni period 2019. godine.

„Trenutno su najbrojniji turisti iz Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke i Srbije , mada smo imali i značajan broj gostiju iz Rusije i Ukrajine. Hotelski kapaciteti su trenutno gotovo svi popunjeni“, rekli su predstavnici TO Kotor.

Oni su dodali da Kotor posjećuju i turisti sa kruzera, kao i brojni zletnici.

„Kada je riječ o boravku sa kraćim zadržavanjem – izletnicima, Kotor je do sada posjetilo 164,08 hiljada izletnika, što je neuporedivo više u odnosu na prethodnu godinu kada je naš grad u istom uporednom periodu posjetilo 29,35 hiljada izletnika“, precizirali su iz TO Kotor.

Oni su saopštili da je o finansijskim rezultatima sezone suviše rano govoriti.

„Za sada se svi prohodi, osim izletničke takse, ostvaruju u skladu sa onim što smo projektovali planom. Bilježimo pad prihoda po osnovu izletničke takse u odnosu na ono što je projektovani planom“, kazali su iz TO Kotor.

Kako su naveli, očekuju dobru postsezonu, mada to zavisi od više faktora na koje ne mogu uticati.

„Tu prije svega mislimo na globalne okolnosti, epidemiološku situaciju i povoljne vremenske prilike. Za sada postoje najave o dobroj postsezoni“, zaključili su iz TO Kotor.

