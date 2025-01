Ibrahimović: Vratićemo Rožaje u centar regionalnog zimskog turizma i ski sportova

Rožaje, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Bošnjačke stranke i potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova, Ervin Ibrahimović, pohvalio je rad menadžmenta ski centra Hajla i dodao da će Rožaje vratiti u centar regionalnog zimskog turizma i ski sportova.

“Odlična staza, sjajna atmosfera i dobra posjećenost na stazi Turjak 2. Sve pohvale za zaposlene i menadžment ski centra Hajla. Skijanje, i turizam uopšte, ima sjajnu perspektivu u Rožajama i na sjeveru Crne Gore”, naveo je Ibrahimović u saopštenju nakon posjete rožajske ski staze Turjak.

Prema njegovim riječima, obezbjeđivanje održivog ostanka u Rožajama i na sjeveru Crne Gore, mora biti prioritet svih prioriteta Vladine ekonomske politike, kako ulazak u Evropsku uniju (EU) i slobodan pristup evropskom tržištu rada ne bi bio demografska atomska bomba, koja bi dovela do depopulacije sjevera Crne Gore, Crne Gore uopšte i Bošnjaka u Crnoj Gori.

“Vratićemo Rožaje u centar regionalnog zimskog turizma i ski sportova. Borimo se za nezavisnu, građansku, evropsku i euroatlansku Crnu Goru, ali Crnu Goru u kojoj Bošnjaci, i ostali građani Crne Gore, ostaju u Crnoj Gori i nijesu prinuđeni da bolji život traže u dijaspori”, poručio je Ibrahimović.

