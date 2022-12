Turizam će stvoriti 126 miliona radnih mjesta

Rijad, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turizam će kreirati 126 miliona radnih mjesta u narednoj deceniji, poručeno je na Globalnom samitu Svjetskog Savjeta za turizam i putovanja (WTTC) u Rijadu, na kojem je učestvovala direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković.

Globalni turistički lideri su na samitu, koji traje od utorka do danas, istakli važnost partnerstava vlada u stvaranju sigurnije, otpornije i održivije budućnosti za sektor turizma tokom otvaranja panel sesija.

Samit na temu Putovanja za bolju budućnost otvorio je ministar turizma Saudijske Arabije, Ahmed Al-Khateeb, koji je rekao da će turizam stvoriti 126 miliona radnih mjesta u narednoj deceniji.

„Ovdje u Rijadu okupili smo više ministara turizma i izvršnih direktora nego ikada ranije. Uhvatimo ovu priliku i iskoristimo je mudro. Partnerstvo u javnom i privatnom sektoru mora biti na prvom mjestu da bi se pokrenule akcije koje će koristiti svima”, rekao je Al-Khateeb.

Predsjednica i izvršna direktorica WTTC, Džulija Simpson, kazala je da je ovaj događaj okupio najmoćnije lidere na svijetu iz oblasti turizma i putovanja kako bi diskutovali obezbijedili dugoročnu budućnost sektora, što je od presudne važnosti za ekonomije, poslove i životni standard širom svijeta.

Ministar investicija Saudijske Arabije, Khalid Al-Falih ocijenio je da turizam utiče na sve aspekte ekonomije od zdravlja do inovacija.

„Vidjeli smo tokom pandemije da ako sektor turizma izgubi, svi gube. Efekat prelivanja je prilično nevjerovatan. To je dio naše diversifikacije i mi ulažemo u to za veće dobro”, rekao je Al Falih.

U panel sesijama učestvovali su globalni turistički lideri, uključujući generalnog sekretara Svjetske turističke organizacije UNWTO Zuraba Polikašvilija, izvršnog direktora Evropske komisije za putovanja ETC Eduarda Santandera, generalnog direktora kompanije Marriott International Entonija Kapuana, kao

i bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki Muna i bivšu premijerku Velike Britanije Terezu Mej.

Tokom samita, Tripković Marković i direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandra Maksimović sastale su se sa visokim predstavnikom Turističke organizacije Saudijske Arabije (Saudia Tourism Authority) Anasom Al Šerifijem, potpredsjednikom za marketing za Evropu i Ameriku, sa kojim su razgovarale o mogućnostima za saradnju prije svega u pogledu promocije, a imajući u vidu direktan let kompanije Flynas iz Rijada za Tivat koji je najavljen i za narednu godinu, a koji omogućava bolji turistički promet između dvije zemlje.

Takođe, tokom intervjua za zvanične kanale STA, Tripković Marković predstavila je Crnu Goru kao atraktivnu turističku destinaciju za Saudijce.

Učešće na samitu bila je i prilika da se predstavnici NTO kao i turističkih agencija iz Crne Gore koje su učestvovale na samitu, strateški partner NTO Gold Travel i agencija Trip Travel, sastanu sa predstavnicima turoperatora iz rastućeg regiona Bliskog Istoka i razgovaraju o mogućnostima za organizovano dovođenje turista u Crnu Goru.

Globalni samit WTTC-a je najuticajniji događaj u oblasti putovanja i turizmu, a ovogodišnji samit čiji je domaćin Saudijska Arabija je najveći samit ikada budući da je okupio skoro tri hiljade delegata iz 140 zemalja učesnica.

