Turistička ponuda predstavljena u Novom Sadu i Beogradu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni sajam turizma koji se održava u Novom Sadu dodatno će osnažiti veze Crne Gore i Srbije u svim segmentima ekonomije i turizma, a razradiće se i modeli zajedničkog nastupa na udaljenim tržištima, ocijenio je resorni ministar, Goran Đurović.

„Očekujem da ćemo razraditi modele zajedničkog nastupa na udaljenim tržištima, zato moramo prije svega diverzifikovati naše ponude, a onda ih integrisati u zajedničku ponudu. Naša želja je da Crna Gora ne bude doživljena samo kao destinacija mora i sunca”, kazao je Đurović tokom svečanom otvaranja sajma.

On je, kako je saopšteno iz Turističke organizacije Budva (TOB), rekao da žele da svi osjete naše planine, ruralni turizam, kongresni, te avanturistički turizam, kao i da uživaju u brojnim manifestacijama tokom čitave godine.

“Želimo da pokažemo da Crna Gora ima mnogo toga da ponudi i to 365 dana u godini“, kazao je Đurović.

Crna Gora je ove godine zemlja partner na Međunarodnom sajmu turizma koji se od četvrtka do sjutra održava u Novom Sadu gdje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Turistička organizacija opštine Budva, kao nosioci nastupa, i LTO Kotora, Herceg Novog, Bara, Ulcinja, Kolašina, Mojkovca, Žabljaka, Skijališta Crne Gore, Air Montenegro, agencija Gold Travel i Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera, predstavljaju bogatu turističku ponudu za zimsku sezonu i program dočeka Nove godine na trgovima i u hotelima.

TOB, kako je saopšteno, sa posebnim zadovoljstvom predstavlja turističku ponudu i novogodišnji program na ovom sajmu zbog pobratimske veze Budve i Novog Sada, te činjenice da iz Novog Sada u Budvu dolazi veliki broj turista svake godine.

„Ono što dodatno veže opštinu Budva i grad Novi Sad je kandidatura Budve za Evropsku prijestonicu kulture, jer upravo je Novi Sad tokom ove godine nosilac te značajne titule, a nama su nesebično pomogli u pripremi kandidature kako bismo bili ozbiljan konkurent u borbi za ovu prestižnu titulu 2028. godine“, poručili su iz TO Budve.

Prvog dana sajma, u večernjim satima, Novosadski sajam i zemlja partner, Crna Gora, upriličile su veče Međunarodnog sajma turizma u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu, gdje je organizator događaja zajedno sa Novosadskim sajmom bila Turistička organizacija opštine Budva.

Na početku večeri prisutnima su se obratili direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković, i crnogorski ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, koji je izrazio zadovoljstvo povodom ovogodišnje lijepe saradnje dvije zemlje.

Na večeri Međunarodnog sajma turizma prisustvovalo je više od 200 partnera, izlagača, medija i predstavnika turističke privrede obe zemlje, a prisutne su zabavljali klapa Castel Nuovo i Marijana Zlopaša.

U okviru promotivnih aktivnosti TOB-a ovih dana na tržištu Srbije, novogodišnji program u budvanskim hotelima i na trgu ispred Starog grada je predstavljen u okviru promotivnog događaja u hotelu Hilton u Beogradu, koji je NTO organizovala u srijedu, a nastavak aktivnosti je planiran tokom vikenda i u Beogradu, na Sava promenadi, i u Novom Sadu na trgu, gdje će Gradska muzika Budve prodefilovati i održati koncert.

