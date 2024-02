Turistička ponuda nacionalnih parkova Crne Gore promovisana u Minhenu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U svim nacionalnim parkovima tokom prošle godine zabilježen je veći broj turista, saopštili su iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG), dodajući da vjeruju da će pozitivni trendovi posjeta biti nastavljeni.

Predstavnici JPNPCG, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore (NTO) učestvovali su na Međunarodnom specijalizovanom sajmu za aktivni turizam u Minhenu od 14. do 18. februara.

Kako su kazali iz NPCG, to je jedan od najposjećenijih sajmova u južnom dijelu Njemačke, koji je okupio preko 140 hiljada posjetilaca.

“Najvrijednija prirodna područja Crne Gore i njihova atraktivna turistička ponuda zasnovana na prirodi, iz godine u godinu privlače sve veći broj kako domaćih, tako i međunarodnih posjetilaca”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je zbog toga veliki značaj učešća na takvim turističkim događajima.

Takvi događaji, kako se dodaje, pružaju priliku potencijalnim turistima da se informišu o pješačkim, planinarskim i edukativnim stazama, kulturno-istorijskim znamenitostima, splavarenju i raftingu na rijeci Tari, posjeti glečerskim jezerima, kajakarenju i krstarenju, posmatranju ptica, degustaciji domaće hrane na katunima i drugim sadržajima.

Ističe se da je tokom svih dana sajamske promocije vladalo veliko interesovanje za nacionalne parkove, a posjetioce je najviše interesovao biciklizam i kampovanje u prirodi.

“Tokom 2023. zabilježen je veći broj turista u svim nacionalnim parkovima. Vjerujemo da će se pozitivni trendovi posjeta nastaviti i u narednom periodu, kao i da će učešće na sajamskim nastupima doprinijeti efikasnijoj promociji turističke ponude zaštićenih područja, njihovih prirodnih vrijednosti i ljepota”, navodi se u saopštenju.

