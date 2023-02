Turisti iz Skandinavije i Britanije stižu na Veliku plažu

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Ove godine sezona počinje dosta ranije, pa tako gosti u Ulcinj već danas stižu i pune Azul Beach Resort by Karisma na Velikoj plaži.

Kako je Pobjedi kazala direktorica prodaje tog kompleksa, Aleksandra Đakonović, po prvi put od prošle godine posluju 365 dana i to uspješno.

Već danas dolazi 100 penzionera iz Skandinavije i Velike Britanije, a od 24. februara će imati konstantno grupe po 600 i više gostiju sa ovih tržišta, koje će se smjenjivati svakih sedam dana do 4. juna kada počinje špic.

Đakonović je navela da je realno da sezona u Crnoj Gori može da traje cijelu godinu.

“Mi smo potpisali veoma značajan ugovor sa partnerom iz Turske, koji puni naše smještajne kapacitete od 3. oktobra do 3. decembra, u pitanju su gosti iz Zapadne Evrope. Takođe sada imamo goste iz Skandinavije i Velike Britanije koji nam pune kapacitete do špica”, rekla je Đakonović.

Malo je hotela koji su otvoreni tokom cijele godine ali, kako navodi, uz dobru promociju i saradnju sa turističkim agencijama i turoperatorima čini se da će se i to promijeniti.

“Kongresni turizam, poslovni i drugi događaji i okupljanja šansa su koju Ulcinj polako ali sigurno grabi i po njoj postaje prepoznatljiv. Od 19. februara do prve nedjelje juna imaćemo goste iz Skandinavije i Velike Britanije, veoma dobre goste, ali i zahtjevne”, saopštila je Đakonović.

Oni će, prema njenim riječima, biti smješteni po sedam dana i imaju šest puta nedjeljno letove do Tivta.

“Gosti će se smjenjivati na sedam dana. Očekujemo da će tako biti do prve nedjelje juna, kada punimo kompleks sa Česima i Poljacima”, kazala je Đakonović.

Ona je naglasila da polako izlaze iz krize od pandemije koronavirusa.

“Nama je sezona 2020. i 2021. godine bila dobra, a prošla je po svemu bila rekordna. Uspjeli smo da se oporavimo od korone solidno”, tvrdi Đakonović.

Kako je kazala, prošle godine od 20. maja do 3. oktobra tražila se soba više i svi kapaciteti su bili rasprodati.

“U pred i postsezoni smo imali dosta grupa iz regiona i Istočne Evrope i već krajem sezone partner iz Turske punio je kapacitete sa gostima iz Njemačke. To su pretežno penzioneri”, kazala je Đakonović.

Što se tiče glavnog djela sezone, već imaju potpisane ugovore na bazi fiksnog zakupa.

“To je već završeno početkom oktobra prošle godine. U pitanju su partneri iz Istočne Evrope – Poljska i Češka. Oni su nam najbrojniji gosti, zatim Zapadna Njemačka. To su partneri koji imaju čarter linije po četiri, pet puta nedjeljno, i sa njima imamo dugogodišnju saradnju. Sa Poljacima već od 2018. godine, a što se tiče Čeha, oni su krenuli sa avio-linijama prošle godine. Radili su preko Air Montenegra, a ove godine će imati svoje čarter linije iz Brna i Praga do Podgorice i oni će puniti kapacitete tokom glavne sezone, a to je od polovine maja do kraja septembra”, objasnila je Đakonović.

Imaće i posebne ponude, kako tvrdi, za domaće tržište i region.

“Cijene ćemo prilagoditi i ovim tržištima shodno njihovim budžetima. Biće ponuda za dnevnu ulaznicu gdje mogu provesti čitav dan u kompleksu koristeći sve bazene, plažu i restoran i to će biti po nekoj pristupačnoj cijeni”, dodala je Đakonović.

Što se tiče radne snage, Đakonović je istakla da u sezoni zapošljavaju čak 350 radnika, dok je stalno zaposlenih oko 120.

“Što se tiče radne snage imamo “lokalce” koji svake godine rade, ali imamo određeni broj radne snage sa strane uglavnom iz Srbije i Bosne”, zaključila je Đakonović.

