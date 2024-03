Tržište Hamburga važno za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović kazao je da je važno stimulisanje crnogorske turističke privrede na partnerstva sa privredom hamburške regije, navodeći da je za Crnu Goru Hamburg važan kao tržište visokoplatežnih turista.

Martinović se održivog razvoja i razvoja sjevera, sastao počasnim konzulom Crne Gore u Hamburgu Peerom Wittenom.

Sastanak je, kako je saošteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održan u okviru Martinovićeve posjete Sajmu turizma u Berlinu, gdje predvodi delagaciju Crne Gore.

“Na sastanku je istaknuto jačanje partnerskih odnosa između Crne Gore i Njemačke, kao i u promocija turizma i ekonomske saradnje između ove dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Peer je izrazio podršku u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) i dodao da je Crna Gora primjer svim ostalim državama koje teže ulasku u EU.

Martinović je istakao da je 44. Vlada snažno posvećana i radi ka ispunjenu EU ciljeva i svako odstupanje od tog cilja znači odstupanje od procesa koji su krenuli u dobrom pravcu.

On je naglasio da je sajam u Berlinu i učešće Crne Gore na tom događaju značajno, dodajući da su potrebne direktne avio linije koje bi dodatno promovisale Crnu Goru kao turističku destinaciju.

Na sastanku je istaknuto da je važno uspostavljanje redovnih letova između Hamburga i Crne Gore, kojih tokom prošle godine nije bilo.

“Martinović je potvrdio strateško partnerstvo između Crne Gore i Njemačke, ističući važnost Hamburga kao tržišta visokoplatežnih turista i stimulisanja crnogorske turističke privrede na partnerstva sa privredom hamburške regije, te bolju promociju od strane Nacionalne turističke organizacije i lokalnih turističkih organizacija u ovom dijelu”, kaže se u saopštenju.

Peer je pozvao Martinovića i delegaciju da budu gosti na sajmu u Hamburgu.

