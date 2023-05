Tržišna inspekcija zatvorila 18 objekata tokom državnih praznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržišna inspekcija je tokom prvomajskih praznika zatvorila 18 objekata.

Kako se navodi na sajtu Uprave za inspekcijske poslove Tržišna inspekcija je od 30. aprila do 2. maja vršila pojačani inspekcijski nadzor nad primjenom člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je predviđeno da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika.

“Nadzor se sprovodio u Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Budvi, Tivtu, Kotoru, Herceg Novom, Baru i Ulcinju, gdje je kod 72 subjekta utvrđeno 49 nepravilnosti, za koje su inspektori izdali 80 prekršajnih naloga u iznosu od 25,45 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Takođe, za utvrđene nepravilnosti inspektori su donijeli 31 rješenje o otklanjanju nepravilnosti, jedno rješenje o dostavi dokumentacije na uvid i 18 rješenja o zabrani rada za 18 subjekata nadzora koje su inspektori zatvorili zbog nedozvoljenog rada nedeljom i u dane državnog praznika.

Podnesen je i jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

