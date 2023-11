Transformacijom IRF-a do više sredstava i povoljnijih kredita za privredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Transformacija Investiciono razvojnog fonda (IRF) u Razvojnu banku omogućiće veću dostupnost sredstvima podrške i povoljnije uslove kreditiranja za privredu, ocijenjeno je na sastanku rukovodstva IRF-a i premijera Milojka Spajića.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, on je sa predsjednikom Borda direktora IRF-a Velizarom Kaluđerovićem i izvršnom direktoricom tog Fonda Irenom Radović razgovarao o potencijalima za dodatnu podršku privredi, kako bi se ojačala konkurentnost crnogorske ekonomije.

Predstavnici IRF su premijera informisali o aktivnostima Fonda i planovima za naredni period te iskazali punu spremnost da u saradnji sa Vladom doprinesu ravnomjernom i održivom ekonomskom razvoju te većoj konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata.

“Sagovornici su saglasni da je potrebno omogućiti veću dostupnost sredstvima podrške i povoljnije uslove kreditiranja te ocijenili da će to biti olakšano transformacijom IRF-a u Razvojnu banku”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Spajić je rekao da je potrebno u najkraćem roku stvoriti uslove da privreda dobije nove podsticaje koji će generisati snažniji razvoj, kvalitetnija i sigurna radna mjesta.

“Bolji standard građana je imperativ”, zaključio je Spajić.

