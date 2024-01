TO Žabljak organizuje Dane durmitorskih proivoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Žabljak organizovaće u subotu manifestaciju „Dani durmitorskih proizvoda“, na kojoj će biti plasirani domaći gastronomski specijaliteti, mliječni proizvodi i organska hrana.

Kako je najavljeno iz TO Žabljak, na manifestaciji koja će početi u 14 sati na platou Razvršja kod gradskog klizališta, biće plasirane i ručne radinosti poput pletiva i zimskih odjevnih predmeta.

“Tokom događaja posjetioci će biti u prilici da degustiraju kuvano vino, kao i nikšićko pivo, te takođe prisustvovati pravljenju domaćeg kačamaka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će djeca biti u prilici da uživaju u klizanju na gradskom klizalištu, a za dobru atmosferu biće zadužen “D.J. Devil”.

