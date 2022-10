To Montenegro traži kredit za popravku motora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – To Montenegro pregovara sa domaćim i stranim kreditorima o kreditu za finansiranje popravke jednog motora embraera 195 (4O-AOB), koji se posljednje dvije godine nalazi u radionici u Brazilu, a što je procijenjeno na tri miliona USD.

Pregovori o kreditu već su obavljeni sa domaćim bankama, ali su sve one kao uslov tražile garanciju Vlade. Rukovodstvo kompanije je u petak razgovaralo sa jednim međunarodnim kreditorom kojem su predstavili stanje u firmi i razloge zbog kojih traže kredit.

“Kako je kod svih domaćih banaka uslov državna garancija, tim povodom smo se obratili i Vladi, dok istovremeno razmatramo opcije i kod inostranih kreditora”, rekli su Pobjedi u To Montenegru.

Oni će, nakon razgovora sa kreditorima, informisati Vladu o dobijenim uslovima za podizanje kredita, a očekuju da neće morati da pozajme kompletan iznos novca potreban za remont.

Motor koji namjeravaju da poprave pripada avionu kodnog naziva bravo i od 2020. je u radionici GE Celma u Brazilu, gdje ga je na radove poslao Montenegro Airlines (MA).

Bivši avio-prevoznik iznajmljivao je brava od američko-irske kompanije GECAS, koja je davala odobrenje za sve radove na njemu. MA je sa radionicom potpisao ugovor o restauraciji motora, ali radovi nijesu odobreni prije prizemljenja flote 26. decembra 2020.

Brava je, zajedno sa drugim embraerom 195 (4O-AOA), 17. februara prošle godine kupio To Montenegro, znajući da mu je jedan motor na radovima u Brazilu, a drugi u Americi. Na avionu su tada bila dva iznajmljena motora – jedan od GECAS-a, koji je sa njega skinut prošlog jula i vraćen vlasniku i drugi od BeauTecha.

Zbog problema sa motorima To Montenegro je prošle godine kasnio sa uključivanjem brava u saobraćaj, pa je on prvi let obavio tek 8. avgusta. Tada je avion koristio oba motora iznajmljena od BeauTecha, a čiji je najam dogovorio To Montenegro pod povoljnim uslovima zbog krize izazvane pandemijom. Jedan od njih pokvario se u oktobru, pa je bravo isključen iz saobraćaja, a narednog mjeseca poslat i na godišnji servis u Portugal.

Prije odlaska na servis, umjesto pokvarenog BeauTechovog motora na njemu je instaliran motor koji je prethodno popravljan u Americi. Za te radove MA je trebalo da plati 600 hiljada USD radionici u Americi, ali je taj trošak nakon kupovine aviona preuzeo To Montenegro.

Od tada je na bravu jedan iznajmljeni motor BeauTecha, čiji najam ističe 30. novembra ove godine. U kompaniji još analiziraju hoće li njegov najam produžiti na šest mjeseci ili godinu, ali u oba slučaja očekuju lošije uslove zakupa u odnosu na postojeće. Oni očekuju da će popravka motora koji je u Brazilu trajati minimum četiri mjeseca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS