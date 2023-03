To Montenegro iznajmio hangar MA u stečaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – To Montenegro iznajmio je hangar Montenegro Airlinesa (MA) u stečaju, potvrđeno je Televiziji Crne Gore (TVCG).

Zakup počinje 1. aprila i trajaće godinu, a osim To Montenegra, hangar će određeni broj dana u mjesecu iznajmljivati i JAT tehnika.

Dogovor o iznajmljivanju hangara i kancelarija na podgoričkom aerodromu postignut je sa stečajnim upravnikom MA Milanom Radulovićem, nešto više od dvije godine od osnivanja nove državne avio-kompanije, prenosi portal RTCG.

Iznajmljivanje hangara i kancelarija olakšaće To Montenegru održavanje aviona.

Oni su do sada koristili kontejnere koje su ranije postavili na aerodromu u Golubovcima.

Menadžment državnog avio-prevoznika ranije je u više navrata pokušavao da se dogovori o iznajmljivanju hangara sa bivšim stečajnim upravnikom MA Sašom Zejakom.

On je, neposredno po osnivanju To Montenegra, odbio njihovu ponudu da im za deset hiljada EUR mjesečno iznajmi hangar i alat za održavanje aviona. Umjesto toga, Zejak je tražio da potpišu ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, kroz koji bi stečajna uprava nudila To Montenegru usluge održavanja vazduhoplova, keteringa i drugih djelatnosti koje državna kompanija ne obavlja.

Bivši radnici MA tada su tvrdili da je cijena koju To Montenegro nudi za zakup hangara višestruko manja od vrijednosti zakupa, te da taj zakup ulazi u stečajnu masu iz koje oni treba da naplate svoja potraživanja.

U nedostatku prostora za održavanje aviona To Montenegro je tokom 2021. iznajmljivao hangar Vektre aviation, koji je plaćao hiljadu EUR po danu.

Stečaj u MA uveden je u aprilu 2021. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS