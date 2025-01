TO Kolašin očekuje uspješnu zimsku sezonu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – U kolašinskoj Turističkoj organizaciji (TO) očekuju uspješnu zimsku sezonu, s obirom na dobre najave, saopštila je direktorica Zorica Milašinović.

„Za sada, najave za januar su dobre, nadamo se samo da će vremenski uslovi ispratiti cijeli tok sezone i da nam neće nedostajati snijega“, rekla je Milašinović agenciji Mina-business.

Ona je dodala da je popunjenost hotelskih kapaciteta veoma dobra.

„Možemo slobodno reći da je, kada uzmemo prosjek popunjenosti većih hotela, ona 90 odsto tokom praznika. U privatnom smještaju su počele svakodnevno da stižu rezervacije, a svi su čekali da isprate kada će se otvoriti ski sezona“, navela je Milašinović.

Ona je saopštila da je TO Kolašin odmah po završetku ljetnje turističke sezone počela pripremu zimske i pripremila sve aktivnosti koje su bile predviđene programom rada.

„Što se očekivanja tiče, nadamo se da ćemo imati uspješnu zimsku turističku sezonu“, poručila je Milašinović.

Ona je podsjetila da je na Trgu boraca otvoren novogodišnji bazar, koji je tokom prazničnih dana imao program za djecu, kao i muzičko zabavni program. U okviru tog programa danas je natupio Shendon bend, sjutra nastupa grupa More, a u petak Peko i Nenad.

Iz TO su kazali da je 6. januara planirana DJ žurka od 12 do 14 sati, a narednog dana nastup Filipa Sjekloće.

U Kolašinu se od 10. do 19. januara održava četvrti Winter Art Festival, koji će koncertom otvoriti Verica Čuljković, dok je za 13. januar najavljen Marko Prentić, za 15. januar koncert djece škole talenata.

Festival će 18. januara biti zatvoren koncertom Amire Medunjanin.

„Za ljubitelje aktivnog odmora organizovaćemo pješačke ture ili hodanje na krpljama“, navela je Milašinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS