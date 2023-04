Tivat će do kraja godine imati završen PUP

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tivat će do kraja ove godine imati završen Prostorno urbanistički plan (PUP) opštine, najavila je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

Novaković Đurović je, tokom službene posjete Tivtu, rekla da će njen resor razmotriti svaku sugestiju i inicijativu koja ide u pravcu racionalnih infrastrukturnih potreba opštine.

Ona je navela da nema suštinskih prepreka da Tivat realizuje svoje strateške pravce razvoja, prenosi Agencija CG News.

“Donošenje PUP-a Tivat biće osnova za rješavanje problema stanovnika koji gravitiraju u okviru DUP-a Lepetani, a koji se odnose na vodoizvorište Plavda, lokaciju za Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje građevinskog područja”, izjavila je Novaković Đurović.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović naglasio je da je današnji sastanak veoma važan zbog strategije razvoja grada.

“Vijest dana je da će Ministarstvo do kraja godine pripremiti PUP Tivta. Sada kreću javne rasprave i slijedi aktivno učešće građana”, rekao je Komnenović.

On je kazao da će se problem Lepetana rješavati kroz PUP, izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za područje tog dijela grada.

Kako je Komnenović dodao, do početka maja trebalo da bude gotov Nacrt državne studije lokacije za Župu.

“To je veoma značajno, jer se na tom mjestu planira izgradnja škole”, naveo je Komnenović.

