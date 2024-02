Tender za usluge pomorskog prevoza na liniji Rose – Herceg Novi – Rose

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Opština Herceg Novi raspisala je tender vrijedan 28 hiljada EUR, za obavljanje javnog pomorskog prevoza za područje Luštice.

Riječ je o brodskoj liniji Rose – Herceg Novi – Rose, prema utvrđenom planu vožnje u oba pravca, prenosi Novski portal.

Ponuđač bi trebalo da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, kao i odobrenje za obavljanje djelatnosti prevoza putnika na moru izdato od nadležnog resora lokalne samouprave.

Dužan je da dostavi dozvole za plovidbu minimum dva plovila kojim namjerava da obavlja prevoz putnika, kapacitet-nosivost minimum 25 osoba.

Takođe, brodar je dužan da dostavi dokaz o posjedovanju jednog rezervnog motora.

Ponude se mogu dostavljati do 7. marta.

Posljednjih godina javni prevoz od Herceg Novog do Rosa i obratno obavljao je Radivoje Begović brodovima Loro.

