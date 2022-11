Telekom pouzdan partner svim američkim kompanijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom će biti pouzdan partner svim američkim kompanijama koje odluče da dođu u Crnu Goru, ukoliko ovdje već nemaju predstavništva, u procesu digitalne transformacije zemlje, saopštio je njegov izvršni direktor Stjepan Udovičić.

„Crnogorsko tržište je malo ali dinamično, i zajedno možemo iskoristiti njegov puni potencijal“, kazao je Udovičić nakon sastanka delegacije Crnogorskog Telekoma sa predstavnicima trgovinske misije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori.

Oni su razgovarali o uslovima poslovanja u Crnoj Gori, iskustvima Telekoma kada je riječ o mogućnostima i realizaciji investicija, regulatornom i poslovnom ekosistemu, kao i prostoru za njegovo unapređenje.

Zamjenik pomoćnika ministra trgovine SAD-a za Evropu i Evroaziju, David De Falco, istakao je da su u sklopu trgovinske misije u Crnu Goru stigli predstavnici brojnih američkih ICT kompanija, koji su ovdje prije svega zbog investicionih i poslovnih prilika koje vide u Crnoj Gori.

On je, kako je saopšteno iz Telekoma, istakao i da nema „zelene“ revolucije bez digitalne revolucije, zbog čega je podrška ICT zajednice važna, kao i da su prisustvo američkih kompanija u Crnoj Gori i dijalog sa Vladom kako bi se stvorili uslovi za njihov dolazak jedan od njihovih prioritet.

Predstavnike američkih ICT kompanija, koji ove sedmice borave u Podgorici u sklopu prve trgovinske misije ovog tipa u Crnoj Gori, zanimali su i planovi Telekoma u razvoju 5G mreže i širenju optičke infrastrukture.

Delegacija Telekoma na čelu sa Udovičićem, direktorkom Sektora tehnike, Jovanom Ćetkovićem, i direktorom Komercijalnog sektora, Predragom Perkovićem, istakla je da Crnogorski Telekom, kao dio Deutsche Telekom grupe, već ima uspješna partnerstva sa brojnim američkim kompanijama.

Udovičić je poručio i da, kada je riječ o regulatornim pitanjima koja utiču na poslovanje, američki privrednici u Telekomu imaju partnera koji u dijalogu sa donosiocima odluka promoviše principe slobodnog tržišta i radi na kreiranju zdravog poslovnog ambijenta, te se trudi da u svakom trenutku podiže i unapređuje standarde poslovanja u Crnoj Gori.

Predstavnici Telekoma su podsjetili da je to kompanija koja je ogromne resurse uložila u infrastrukturu, koja ima najveću 5G mrežu u zemlji i sve veću i jaču optičku mrežu.

U Crnoj Gori trenutno borave visoki predstavnici globalno uspješnih kompanija poput Amazon, SAS Institute, Adtran, AlPha Technologies, AerialZeus, Cisco Sistems, Inc, EXCEL Services Corporation, IBM, Motorola Solutionsl, UGTR, SELECT Power Systems i druge.

„U pitanju su globalni provajderi, vodeći stručnjaci sa bogatim IT iskustvom koji pružaju vladinim i korporativnim klijentima IT infrastrukturu i tehnološka rješenja, multinacionalne tehnološke konglomeratske korporacije koje razvijaju, proizvode i prodaju mrežni hardver, softver, telekomunikacionu opremu i druge visokotehnološke usluge i proizvode“, navodi se u saopštenju.

To su i kompanije sa inovativnim rješenjima sa dodatom vrijednošću za najsloženije probleme, globalni lideri u javnoj bezbjednosti, vještačkoj inteligenciji i proizvođači obnovljivih izvora energije i skladištenja energije, sa preko 15 milijardi USD vrijednih razvojnih projekata.

