Tehnološki sektor podiže vrijednost Nasdaqa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je S&P 500 indeks prošle sedmice blago porastao, najviše zahvaljujući snažnom skoku cijena dionica tehnoloških kompanija, dok su na evropskim berzama indeksi pali.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice oslabio jedan odsto, na 33.093 boda, dok je S&P 500 porastao 0,3 odsto, na 4.205 bodova, a Nasdaq indeks 2,5 odsto, na 12.975 bodova, prenosi SEEbiz.

Rast S&P 500 i Nasdaq indeksa najviše se zahvaljuje snažnom skoku cijena dionica tehnoloških kompanija koje predvode u razvoju vještačke inteligencije (AI).

Pritom je najveća dobitnica bila dionica Nvidie, sa skokom cijene više od 25 odsto, nakon što je taj proizvođač čipova objavio da će mu prihodi u tromjesečju biti 50 odsto viši nego što se procjenjivalo, zahvaljujući snažnoj potražnji za čipovima za vještačku inteligenciju.

Zahvaljujući tome, znatno su porasle i cijene dionica drugih tehnoloških divova, koji predvode u razvoju AI-a, kao što su Microsoft, Alphabet, Micro Devices i Micron Technology.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS